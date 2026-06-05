El ICE dejará de informar sobre muertes de detenidos liberados recientemente de su custodia

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) ya no informará sobre las muertes de detenidos que hayan sido liberados recientemente de su custodia, en un cambio que podría ocultar el costo humano total de las políticas de detención masiva del gobierno del presidente Donald Trump.

La medida revoca una política de 2021 implementada por el gobierno del expresidente Joe Biden que exigía al ICE que informara al Congreso e investigara las muertes de detenidos que ocurrieran dentro de los 30 días posteriores a su liberación.

El objetivo de la política de 2021 era garantizar que el ICE no pudiera eludir la rendición de cuentas por muertes al liberar de la custodia a personas gravemente enfermas. En el pasado, por ejemplo, detenidos con muerte cerebral o que sufrían infecciones murieron poco después de que el ICE los liberara.

El viernes, dos expertos en salud que han investigado muertes bajo custodia del ICE criticaron el cambio.

“Hacer un seguimiento de las muertes inmediatamente después de la custodia es un enfoque estándar que permite que los sistemas de salud de cárceles, prisiones y centros de detención migratoria conozcan las deficiencias de atención que pueden ocurrir antes de que una persona salga de una instalación”, afirmó el doctor Homer Venters, exdirector médico del sistema carcelario de la ciudad de Nueva York. “Eliminar el reporte de estas muertes representa un acto deliberado de ignorar el desenlace de salud más grave, que puede reflejar deficiencias en la atención o ayudar a rastrear brotes”.

Los registros muestran que las personas detenidas por el ICE también mueren de manera habitual en hospitales a los que son trasladadas para recibir tratamiento cuando sus condiciones se deterioran en los centros de detención. Sin embargo, por lo general, se ha considerado que esos detenidos siguen bajo custodia del ICE.

The Washington Post fue el primer medio en informar sobre el cambio de política el jueves. El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa al ICE, confirmó después la medida en un comunicado, en el que la presentó como “de sentido común”.

“Con esta política actualizada, cuando una persona ya no esté bajo custodia del ICE, el ICE dejará de ser responsable de monitorear o revisar las muertes que puedan ocurrir”, se indica en el comunicado.

En el documento se señala que el ICE seguía comprometido con la transparencia y que la política revisada incluye procedimientos para la “notificación, revisión e informe oportunos de las muertes que ocurran bajo custodia del ICE”. Hasta el momento, la agencia no ha difundido el texto completo de su política actualizada.

La decisión de limitar el reporte de muertes se produce mientras crece el número de detenidos del ICE que han fallecido. Al menos 18 detenidos han muerto desde el 1 de enero, un ritmo que apunta a superar el total del año pasado, el más alto en dos décadas. Los detenidos mueren por suicidio a un ritmo sin precedentes, y expertos señalan que muchas otras muertes por causas naturales probablemente se habrían podido prevenir con atención médica oportuna.

El doctor Sanjay Basu, epidemiólogo de la Universidad de California-San Francisco que publicó recientemente un análisis de más de 270 muertes bajo custodia del ICE, dijo que el cambio de política “hará que las estadísticas de mortalidad parezcan más bajas sin ninguna mejora real en la atención”.

“El periodo inmediatamente posterior a la liberación es cuando se hacen evidentes las muertes atribuibles a una atención inadecuada durante el confinamiento”, explicó. “Diagnósticos omitidos, medicaciones interrumpidas, infecciones no tratadas y enfermedades crónicas descompensadas no siempre provocan la muerte de alguien mientras todavía está dentro del edificio”.

A inicios de abril, el ICE mantenía a más de 60.000 detenidos en su red nacional de centros de detención, frente a unos 40.000 al comienzo del segundo mandato del presidente Donald Trump. El ICE niega las acusaciones de que los detenidos sufran negligencia médica y sostiene que reciben servicios integrales de atención de salud.

Antes de anunciar el cambio de política, la secretaria adjunta interina del Departamento de Seguridad Nacional, Lauren Bis, le dijo a la AP el martes que no había muerto ningún detenido bajo su custodia en mayo. Ese fue el primer mes sin una muerte de un detenido desde noviembre. En ese momento, Bis no respondió a las preguntas de la AP sobre si había cambiado alguna política de reporte de muertes.

“Como hemos reiterado, las muertes bajo custodia del ICE son sumamente raras”, manifestó entonces.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.