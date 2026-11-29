El caótico fin de semana de viajes por el Día de Acción de Gracias se encaminaba hacia su cierre el domingo, mientras los viajeros afrontaban la posibilidad de mal clima y persistentes preocupaciones por recientes fallas tecnológicas, al regresar a casa tras el feriado nacional.

A algunos les aguarda un clima amenazante. Se espera que un sistema de baja presión lleve lluvias y tormentas eléctricas por el este de Estados Unidos hasta el lunes, con posibilidad de lluvias intensas para en la costa oeste y en partes del sur, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional. En el medio oeste se pronosticaron lluvia, vientos fuertes, posible nieve y tormentas eléctricas dispersas. Los viajeros de la costa este que salieron tarde el domingo corrían el riesgo de volver a casa con lluvia constante y mucho tráfico.

La mayor preocupación en varias partes del país es el clima húmedo, señaló Brian Hurley, meteorólogo del servicio.

“Básicamente, todo mojado y resbaladizo”, comentó Hurley. “La mayor preocupación que estamos observando en términos de clima realmente peligroso es la lluvia intensa, parte de ella quizá bastante excesiva, en el sur de California”.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) preveía inspeccionar a unos 17,6 millones de pasajeros entre el 24 de noviembre y el martes. La agencia proyectó que inspeccionaría a más de 3 millones de pasajeros en aeropuertos de Estados Unidos el domingo, lo que se esperaba que fuera el día más concurrido de este feriado. La TSA instó a los pasajeros a prever tiempo adicional para estacionamiento, registro y controles de seguridad.

Amtrak pronosticó que podría superar el récord del año pasado de 1,2 millones de viajes durante el periodo festivo de Acción de Gracias y pidió a los viajeros que planificaran en consecuencia. Aunque la asociación automovilista AAA pronosticó una ligera disminución en los viajes por carretera, en parte debido a los altos precios de la gasolina, los departamentos estatales de transporte aun así esperaban un gran volumen de tráfico, particularmente más tarde el domingo.

En Maine, el Departamento de Transporte del estado se divirtió un poco con el tráfico intenso al desplegar señales de seguridad vial con mensajes que incluían “Ojos en la carretera, no en la tarta” y “Aplasta el puré de papas, no el acelerador”.

Otras agencias estatales, incluido el Departamento de Transporte de Florida, lo abordaron de manera más seria. El departamento difundió un mensaje en redes sociales recordando a los conductores la importancia de manejar sobrios al ir y volver de los numerosos partidos de americano universitario en el estado este fin de semana.

“Al planear para el día del partido, regresar a casa sobrio siempre debe ser lo primero en tu lista”, publicó el departamento en X. “Celebra con responsabilidad y toma las decisiones correctas”.

Los viajeros también esperaban evitar nuevas fallas tecnológicas y del sistema como las que trastocaron a las aerolíneas este mes, incluida la suspensión en tierra más prolongada a nivel nacional en 25 años, causada por una falla en la red de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA). En las últimas dos semanas, tanto United Airlines como Delta Air Lines registraron sus propias interrupciones, lo que provocó cientos de retrasos de vuelos.

El servicio de seguimiento de vuelos FlightAware informó de casi 4.300 retrasos de vuelos y cientos de cancelaciones en Estados Unidos el sábado. Los retrasos y las cancelaciones continuaron el domingo.

El domingo puso fin a una semana de viajes intensa y agitada en todo el país, en lo que tradicionalmente es uno de los periodos más concurridos del año. El tráfico aéreo alcanzó un máximo de 16 años el martes, con 52.000 vuelos en un solo día, indicó en redes sociales el secretario de Transporte, Sean Duffy.

El alto volumen de viajes representó un desafío para la TSA, para el cual la agencia consideró que estaba preparada, indicaron funcionarios en un comunicado.

“La TSA está preparada para manejar el aumento en el volumen de pasajeros que se espera durante el feriado de Acción de Gracias, mientras mantenemos nuestro enfoque en la seguridad”, señaló el administrador de la TSA, David P. Cummins.

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La reportera de The Associated Press, Julie Walker, contribuyó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.