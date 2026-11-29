El ejército de Pakistán anunció el domingo que enviará tropas para ayudar a reforzar las defensas de Arabia Saudí luego de ataques de los hutíes de Yemen.

Indicó en un comunicado que las tropas desempeñarán sus funciones dentro del territorio saudí en virtud de los acuerdos vigentes de cooperación en materia de defensa.

El ejército no reveló un número específico de soldados, sus asignaciones, la duración del despliegue, ni cuándo se tiene previsto que aterricen en Arabia Saudí.

Arabia Saudí, un importante aliado de Estados Unidos en la región, ha enfrentado una creciente presión desde que estalló la guerra con Irán en febrero, luego de ataques estadounidenses e israelíes contra la República Islámica.

El reino ha estado enfrentándose a los hutíes durante la última década en la guerra civil de Yemen, respaldando al gobierno con reconocimiento internacional. Sin embargo, los hutíes controlan las zonas más pobladas de Yemen, incluida Saná.

Los hutíes también han reanudado sus ataques contra embarcaciones en el mar Rojo después del inicio de la guerra contra Irán. En los últimos meses, realizaron su mayor avance territorial en años, arrebatándole a las fuerzas progubernamentales el control de la costa del mar Rojo.

Esto, aunado al cierre de un importante oleoducto saudí, fortaleció su capacidad para estrangular las exportaciones de petróleo saudí, elevando los precios del combustible a nivel mundial, dándole a Irán una mayor influencia.

Pakistán, Arabia Saudí y Turquía tienen un acuerdo trilateral de defensa

El inusual anuncio de Islamabad se produjo dos días después de que funcionarios de defensa y militares de Pakistán, Turquía y Arabia Saudí se reunieron en Islamabad y reafirmaron su apoyo a Riad en el marco de un acuerdo trilateral que establece que un ataque contra uno de los miembros sería tratado como un ataque contra los tres.

Los tres países también se expresaron a favor de las labores diplomáticas para aliviar las tensiones regionales.

Pakistán, Arabia Saudí y Turquía firmaron el Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca el 7 de agosto. Las tres naciones han descrito el pacto como defensivo y afirman que no está dirigido contra ningún Estado en particular.

Islamabad ha dicho en repetidas ocasiones que el pacto trilateral de defensa no está dirigido contra ningún país, incluido el vecino Irán.

Pakistán protegerá las mezquitas más sagradas del islam en Arabia Saudí

El comunicado del domingo reafirmó el compromiso de Pakistán de proteger las dos mezquitas más sagradas del islam, en las ciudades saudíes de La Meca y Medina. Indicó que el despliegue fortalecerá las capacidades defensivas de Arabia Saudí en medio de “preocupaciones de seguridad emergentes”.

También señaló: “Las tropas cumplirán sus responsabilidades asignadas dentro del territorio saudí, bajo los compromisos acordados y el marco establecido de cooperación en materia de defensa” y que “este despliegue contribuirá a fortalecer todavía más las capacidades defensivas del reino en medio de preocupaciones de seguridad emergentes”.

El despliegue se produce luego de que los tres países se reunieron en Riad el mes pasado y acordaron implementar sus compromisos de defensa colectiva, incluidos arreglos para el despliegue rápido de fuerzas y equipo militar a Arabia Saudí.

El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Muhammad Asif, ha dicho anteriormente que su país utilizaría “cualquier medio disponible” para defender al reino de ataques hutíes.

Pakistán también impulsa esfuerzos diplomáticos con países como Qatar para que Estados Unidos e Irán retomen las negociaciones para poner fin a su conflicto. Islamabad negoció un acuerdo provisional entre ambas partes en junio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.