El equipo de Trump presiona a los medios: "Cuenten la guerra como la vemos nosotros"

A través de conferencias, reprimendas y amenazas abiertas, el presidente Donald Trump y sus asesores están aumentando la presión sobre los periodistas para que cubran la guerra en Oriente Medio de la manera que quiere el gobierno de Estados Unidos.

El presidente ha despotricado en redes sociales contra historias que no le gustan y reprendió a una reportera a bordo del Air Force One. El principal regulador federal de medios ha advertido que las emisoras corren el riesgo de perder sus licencias si no se mantienen alejadas de las “noticias falsas”. Tanto Trump como su secretario de Defensa, Pete Hegseth, han puesto en duda el patriotismo de medios de comunicación debido a su cobertura.

Trump se ha quejado de la cobertura de la guerra de maneras tanto específicas como generales. En una publicación en redes sociales, afirmó que los reportes noticiosos exageraron los daños a aviones que fueron atacados por Irán en un aeropuerto de Arabia Saudí. Arremetió contra “medios corruptos” por caer en reportes falsos generados por la IA y creados por Irán, y sostuvo que a los medios “les encanta no informar” lo bien que se ha desempeñado el ejército de Estados Unidos.

Todos los gobiernos se enfrentan con la prensa; es un resultado natural del papel de vigilancia de los periodistas en una sociedad democrática. Pero los incidentes de los últimos días reflejan una hostilidad hacia la propia idea de ser cuestionado, de una manera que, según algunos, roza la Primera Enmienda.

Una tensa conversación con reporteros en el Air Force One

El presidente se reunió con reporteros en el Air Force One mientras regresaba a la Casa Blanca desde Florida tarde el domingo, y objetó una pregunta de Mariam Khan, de ABC News, sobre un mensaje de recaudación de fondos que utilizó una foto tomada en la ceremonia del traslado solemne de la semana pasada de los cuerpos de varios militares de Estados Unidos.

Khan trabajaba como la reportera del “pool” en el avión, un sistema en el que los periodistas hacen turnos y comparten la información, pero cuando le dijo a Trump que era de ABC, él respondió: “Creo que quizá es la organización de noticias más corrupta del planeta. Creo que son terribles”.

El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés), Brendan Carr, citó el mensaje de Trump en Truth Social sobre los aviones alcanzados en Arabia Saudí al advertir a los medios de comunicación que tengan cuidado con lo que informan.

“Las emisoras que están difundiendo engaños y distorsiones informativas —también conocidas como noticias falsas— tienen ahora la oportunidad de corregir el rumbo antes de que llegue la renovación de sus licencias”, escribió Carr en X durante el fin de semana. “La ley es clara. Las emisoras deben operar en el interés público, y perderán su licencia si no lo hacen”.

Décadas de fallos judiciales, por lo general, se han puesto del lado de la prensa frente a intentos del gobierno de regular el contenido que produce. Pero Carr afirmó que hacer cambios es lo mejor para los medios tradicionales porque mucha gente no confía en ellos.

Sin embargo, su capacidad para hacer cambios es limitada.

La FCC no regula a cadenas como CBS, NBC y ABC, aunque sí tiene autoridad para rechazar las licencias de filiales individuales de esas cadenas cuando les toca renovación. Las cadenas de noticias por cable CNN, Fox News Channel y MS NOW no están bajo la jurisdicción de la FCC. El mensaje de Trump que Carr reposteó mencionaba de forma específica sólo a The New York Times y The Wall Street Journal, y la FCC no tiene autoridad sobre los periódicos.

Castigar a una televisora afiliada por una cobertura de guerra a la que Carr se opone probablemente chocaría con la ley, señaló el abogado especializado en la Primera Enmienda Floyd Abrams en una entrevista el lunes.

“Los medios de radiodifusión siempre están en riesgo de una manera en que los periódicos no lo están. Pero, en esencia, están protegidos por la Primera Enmienda”, manifestó Abrams, “y estas declaraciones del presidente de la comisión me parecen una amenaza directa a los intereses y principios de la Primera Enmienda”.

Abrams dijo que argumentaría que una cobertura sólida de la guerra es precisamente el tipo de trabajo de interés público que las televisoras deberían hacer para justificar sus licencias.

La intimidación puede ser el objetivo de Carr. Y eso no tiene por qué significar intimidar a un medio para que suavice su cobertura, dijo Barbara Starr, excorresponsal de CNN en el Pentágono. “El riesgo es el clima que crean”, advirtió. “¿La gente va a tener miedo de hablar con los reporteros? Algunos lo tendrán, y eso es un asunto serio”.

¿Qué tipo de cobertura se espera de medios “patrióticos”?

Trump escribió en redes sociales que estaba encantado de ver a Carr revisando las licencias de las “organizaciones de ‘noticias’ muy corruptas y muy antipatrióticas”. Sus esfuerzos fueron respaldados el lunes por presentadores del influyente programa matutino “Fox & Friends” de Fox News Channel.

“El presidente ha dicho que ya basta con esta cobertura, de otras cadenas que no te están diciendo la verdad, que son tan negativas sobre lo que está pasando”, afirmó Ainsley Earhardt, de Fox, sin especificar a qué medios se refería. “Esta es una lucha a favor de Estados Unidos, y todas las cadenas tienen que sumarse a eso”.

En su conferencia de prensa más reciente sobre la guerra en el Pentágono, Hegseth atacó específicamente a CNN. Durante su mandato, la mayoría de los medios tradicionales han sido expulsados de sus espacios habituales en la sala de prensa del Pentágono porque no aceptaron sus nuevas reglas, que, según él, restringían su trabajo. A algunos reporteros de los medios expulsados se les permite volver para las conferencias de prensa, aunque Hegseth rara vez responde a sus preguntas. Sin explicación, se ha prohibido la entrada de fotógrafos de prensa a las conferencias de prensa.

Hegseth dijo que una nota de CNN sobre que el gobierno no estaba preparado para ataques iraníes contra el suministro mundial de petróleo era ridícula. Ofreció sus propias ediciones de titulares que una “prensa patriótica” debería usar en pantalla.

“Cuanto antes se haga cargo David Ellison de esa cadena, mejor”, dijo Hegseth, en referencia al director de Paramount Global, cuya empresa se espera que asuma la propiedad de CNN. El gobierno espera que eso se traduzca en una cobertura más favorable a Trump.

Mark Thompson, director ejecutivo de CNN, dijo que la cadena respalda su trabajo. “Los políticos tienen un motivo evidente para afirmar que el periodismo que cuestiona sus decisiones es falso”, señaló. “En CNN, nuestro único interés es decirle la verdad a nuestra audiencia en Estados Unidos y en todo el mundo, y ninguna cantidad de insultos y amenazas políticas va a cambiar eso”.

Starr, ya retirada de la cobertura del Pentágono, dijo que ve a periodistas revelando historias de manera constante pese al acceso limitado y a la hostilidad hacia su trabajo bajo el gobierno actual.

“Eso siempre ha sido así”, comentó. “El nivel de intimidación definitivamente ha aumentado y, como respuesta, el compromiso con la Primera Enmienda y con el periodismo de calidad ha aumentado aún más”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.