Rebeldes hutíes reportan 44 muertos en ataque aéreo cerca de Saná y otra noticias de Oriente Medio

El número de muertos por los ataques aéreos cerca de la capital de Yemen aumentó a 44, la mayoría mujeres y niños, informaron durante la noche autoridades sanitarias de los rebeldes hutíes, respaldados por Irán. Por su parte, el Ministerio iraní de Exteriores desestimó comentarios hechos el fin de semana por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien afirmó que las exigencias iraníes para poner fin a la guerra han sido “ridículas”.

Estas son las últimas noticias de Oriente Medio el lunes.

Los hutíes informan de 44 muertos por ataques aéreos

El número de muertos por ataques aéreos que alcanzaron el sábado viviendas cerca de la capital de Yemen, Saná, aumentó a 44, la mayoría mujeres y niños, informaron a última hora del domingo autoridades sanitarias hutíes.

Los ataques contra la aldea de Al-Shariya, al este de Saná, dejaron además 40 heridos, entre ellos ocho niños y nueve mujeres, indicó Anees al-Asbahi, portavoz del Ministerio de Salud dirigido por los hutíes. Entre los fallecidos había 21 niños y 10 mujeres, precisó, lo que convierte los ataques en uno de los más mortíferos en el más reciente episodio de violencia en la guerra civil de un año en Yemen.

Al-Asbahi señaló que los equipos de rescate seguían buscando en la zona a personas desaparecidas, lo que aumenta el temor de que el número de muertos pueda subir.

Culpó a Arabia Saudí por los ataques, que se produjeron en medio de una importante escalada de los combates entre los rebeldes respaldados por Irán y el reino, que ha dejado cientos de muertos en Yemen y decenas en Arabia Saudí.

El Ministerio iraní de Exteriores rechaza comentarios de Rubio

El Ministerio iraní de Exteriores desestimó el lunes declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien dijo el domingo que las exigencias iraníes para poner fin a la guerra a veces habían sido “escandalosas y ridículas”.

En una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghaei, declaró a los periodistas que los ataques de Estados Unidos durante las conversaciones de junio de 2025 y de febrero de este año habían sido “ilógicos y ridículos”. Calificó la guerra como un acto “criminal”.

Baghaei sostuvo que ninguna de las exigencias de Irán era ilógica o ridícula. Entre ellas figuran el fin del bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes, el levantamiento de sanciones, el desbloqueo de activos iraníes, compensaciones por los daños de la guerra y el fin de las hostilidades en toda la región, incluidas las operaciones israelíes en Líbano.

Rubio afirmó el domingo que el presidente Donald Trump prefiere una solución diplomática, pero que “en este momento no ha sido muy productiva porque las exigencias iraníes sencillamente no solo son inaceptables, sino que en algunos casos son escandalosas y ridículas y, en realidad, no son realistas”.

Trump dijo a CNN en una entrevista telefónica el domingo que, mientras Estados Unidos vea avances en las negociaciones con Teherán y ambas partes firmen un “acuerdo sólido”, es “muy poco probable que sea necesario” reanudar los ataques.

Baghaei indicó que la propuesta de Irán para poner fin a las hostilidades mediante el levantamiento de sanciones y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz sigue “sobre la mesa”. La semana pasada, afirmó que Irán había acortado el calendario para aplicar su plan de siete pasos para reabrir el estrecho y reanudar las conversaciones nucleares con Estados Unidos, de siete días a dos.

Trump se reunirá con el primer ministro de Qatar

Trump tiene previsto reunirse con el primer ministro de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, en la Casa Blanca el lunes, según su agenda oficial.

Qatar ha ayudado a mediar en los esfuerzos para poner fin a la guerra entre Estados Unidos e Irán.

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Este informe se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.