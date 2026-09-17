Fuertes lluvias e inundaciones en el norte de Vietnam anegan casas y afectan economía

Fuertes lluvias provocaron inundaciones en partes del norte de Vietnam el jueves, lo que interrumpió los desplazamientos, anegó viviendas y elevó ríos a niveles peligrosos, informaron las autoridades y los medios estatales.

Esta semana ha llovido en el norte y el centro-norte de Vietnam, y algunas zonas han recibido más de 50 centímetros (19,7 pulgadas), según el departamento de prevención de desastres.

Más de 2.000 viviendas han quedado sumergidas, muchas rutas están bloqueadas y más de 1.000 hogares han quedado aislados. Las provincias de Ninh Binh y Thanh Hoa, que incluyen zonas de llanura y colinas al sur de la capital, Hanói, están entre las más afectadas.

Vietnam figura entre los países del mundo más vulnerables al cambio climático y es propenso a las inundaciones. Una serie de tormentas severas el año pasado impulsó al país a buscar nuevas formas de prepararse para las inundaciones y gestionarlas.

En la provincia de Thanh Hoa, los estudiantes tuvieron que quedarse en casa porque las inundaciones impedían el trayecto a la escuela, informaron los medios estatales.

Las fuertes lluvias e inundaciones han sumergido o dañado unas 10.014 hectáreas (24.745 acres) de arroz y otros cultivos, con las mayores pérdidas reportadas en las provincias de Ninh Binh, Thanh Hoa y Nghe An. También han perecido miles de cabezas de ganado y aves de corral.

“El diluvio ocurre todos los años”, declaró el residente de Ninh Binh Tran Ngoc Tai a la cadena nacional VTV, y añadió que la gente estaba preparada con agua potable y alimentos.

Muchas calles de Hanói estaban profundamente inundadas la mañana del jueves, con casi un metro (3,2 pies) de agua en algunos lugares, lo que alteró el tráfico y dificultó a los residentes llegar al trabajo, llevar a los niños a la escuela o salir de sus casas.

Las precipitaciones desde la noche del miércoles hasta la mañana del jueves superaron los 15 centímetros (5,9 pulgadas) en algunas zonas, informaron los medios estatales.

Muchas escuelas secundarias y universidades de Hanói permanecieron cerradas o pasaron a clases en línea la tarde del jueves debido a las inundaciones.

El aumento del caudal del río Bui, en las afueras del suroeste de Hanói, amenazó con inundar viviendas, lo que llevó a las autoridades a desplegar a cientos de soldados para ayudar a los residentes a trasladar sus pertenencias a zonas más elevadas, informaron los medios estatales.

Una masa de aire frío se desplaza hacia el sur y podría traer fuertes lluvias al sur, incluyendo Ciudad Ho Chi Minh, capital financiera del país, según el Centro Hidrometeorológico Regional del Sur.

Los meteorólogos pronostican lluvias generalizadas hasta el 21 de septiembre. Las autoridades han advertido sobre inundaciones en zonas bajas y a lo largo de vías fluviales. Ciudad Ho Chi Minh podría recibir de 10 a 20 centímetros (4 a 8 pulgadas) de lluvia, y otros lugares aún más.

Vietnam sufrió repetidas inundaciones severas en 2025. La tormenta tropical Wipha trajo fuertes lluvias e inundaciones en julio, seguida de más inundaciones y deslizamientos en agosto cuando golpeó la tormenta tropical Kajiki. El tifón Bualoi causó al menos 26 muertos en septiembre. En octubre, las ciudades históricas de Hue y Hoi An, en el centro de Vietnam, se inundaron, junto con gran parte del norte del país.

_________________________________

La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. Encuentra los estándares de la AP para trabajar con organizaciones filantrópicas, una lista de las fundaciones y las áreas de cobertura que financian en AP.org.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.