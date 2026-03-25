EEUU presenta plan de alto el fuego e Irán dice que Washington no está en posición de negociar

Estados Unidos envió a Irán un plan de 15 puntos para un posible alto el fuego, dijo un funcionario, al tiempo que comenzó a trasladar paracaidistas a Oriente Medio para respaldar a un contingente de marines que se dirigía a la región el miércoles.

El ejército de Irán se burló del esfuerzo diplomático y lanzó nuevos ataques a Israel y la región del golfo Pérsico, incluido uno que causó un incendio en el Aeropuerto Internacional de Kuwait.

Ante la creciente presión a Estados Unidos para que ponga fin a una guerra que se acerca al final de su primer mes, Washington presentó el plan a Teherán a través de intermediarios de Pakistán, que se han ofrecido a albergar nuevas negociaciones, según una persona conocedora de los términos de la propuesta, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a pronunciarse públicamente sobre el tema.

Los ataques iraníes contra la infraestructura energética regional y su control sobre el crucial estrecho de Ormuz, una vía fluvial estratégica por la que normalmente pasa una quinta parte del petróleo mundial, han disparado los precios del crudo y sacudido los mercados de todo el mundo ante el temor a una crisis energética global.

EEUU envía más tropas mientras continúa la diplomacia

Al menos 1.000 efectivos de la 82ª División Aerotransportada serán enviados a Oriente Medio en los próximos días, dijeron a The Associated Press tres personas con conocimiento de los planes.

El Pentágono está también en proceso de desplegar dos unidades de la Marina que sumarán unos 5.000 marines y miles de marineros al contingente presente en la región. Estas medidas se están presentando como una maniobra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para obtener “la máxima flexibilidad” de cara a sus próximos pasos, apuntó una fuente.

Trump afirmó que funcionarios estadounidenses están negociando con Irán, aunque no ha revelado con quiénes están en contacto. El Cuartel General Central Khatam Al-Anbiya —que dirige de forma conjunta las fuerzas armadas regulares y la Guardia Revolucionaria paramilitar— dio a entender que no hay conversaciones en curso.

“¿Sus conflictos internos han llegado al punto de que están negociando con ustedes mismos?”, dijo el teniente coronel Ebrahim Zolfaghari, vocero del cuartel general.

“Nuestra primera y última palabra ha sido la misma desde el primer día, y seguirá siendo así: alguien como nosotros nunca llegará a un acuerdo con alguien como ustedes”, apuntó Zolfaghari en una declaración en video emitida en la televisora estatal. “Ni ahora, ni nunca”.

Funcionarios israelíes, que han estado abogando por que Trump continúe la guerra contra Irán, se sorprendieron por la presentación de un plan de alto el fuego, indicó el funcionario.

La Casa Blanca no respondió a solicitudes de comentarios.

Israel lanza nuevos ataques a gran escala contra Irán

El ejército israelí anunció que había iniciado nuevos ataques a gran escala contra la República Islámica a primera hora del miércoles, dirigidos contra infraestructura gubernamental, y testigos reportaron operaciones aéreas en la ciudad noroccidental de Qazvin.

Las sirenas antimisiles comenzaron a sonar temprano en la mañana en Israel mientras Irán lanzaba sus propios ataques, que ocurren a diario desde que Israel y Estados Unidos atacaron el país el 28 de febrero para iniciar la guerra.

Irán también mantuvo la presión sobre sus vecinos árabes del golfo: el Ministerio de Defensa de Arabia Saudí dijo que destruyó al menos ocho drones en la región oriental del reino, rica en petróleo, del reino, y en Bahrein se activaron las sirenas de alerta por misiles.

Kuwait indicó que derribó varios aviones no tripulados, pero uno alcanzó un tanque de combustible en el Aeropuerto Internacional de Kuwait y provocó un incendio, de acuerdo con la Autoridad General de Aviación Civil. Los bomberos trabajaban para contener las llamas.

Diplomacia calma el precio de la energía, pero enfrenta enormes obstáculos

El crudo Brent, el estándar internacional, que llegó a rondar los 120 dólares por barril durante el conflicto, se cotizaba justo por debajo de los 100 dólares en las operaciones matinales, luego de que las conversaciones sobre un posible alto el fuego ayudaron a calmar los precios. Aun así, sigue casi un 40% por encima del precio que tenía al inicio de la guerra.

Cualquier conversación entre Estados Unidos e Irán enfrentaría desafíos monumentales. Muchos de los cambiantes objetivos de Washington, especialmente los relacionados con los programas nuclear y de misiles balísticos de Teherán, siguen siendo difíciles de lograr.

En el gobierno iraní no está claro quién tiene autoridad para negociar, o estaría dispuesto a hacerlo, ya que Israel ha prometido seguir eliminando a su liderazgo.

Irán desconfía profundamente de Estados Unidos, que bajo el gobierno de Trump ha atacado la República Islámica en dos ocasiones mientras mantenían conversaciones diplomáticas de alto nivel, incluidos los ataques que iniciaron la guerra actual.

Zolfaghari dijo que Washington no está en posición de negociar.

“El poder estratégico del que solían hablar se ha convertido en un fracaso estratégico”, manifestó. “Quien afirma ser una superpotencia global ya habría salido de este embrollo si pudiera".

En declaraciones en la Casa Blanca el martes, Trump apuntó que Estados Unidos está “en negociaciones en este momento” y que entre los participantes estaban el enviado especial Steve Witkoff, su yerno Jared Kushner; el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente, JD Vance.

“Tenemos a varias personas trabajando en ello”, manifestó Trump. “Y a la otra parte, se lo puedo decir, le gustaría llegar a un acuerdo”.

La oficina del ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, indicó que esta semana ha estado discutiendo la guerra con varios homólogos. Pero Mohammad Bagher Qalibaf, el presidente del parlamento iraní, negó la afirmación de Trump sobre unas conversaciones directas.

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Madhani informó desde Washington; Rising desde Bangkok, Tailandia, y Magdy desde El Cairo, Egipto.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.