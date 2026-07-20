EEUU: Hombre acusado de dañar el Estanque Reflectante será juzgado en septiembre

Un juez en Estados Unidos fijó para septiembre la fecha de juicio para un hombre acusado de dañar deliberadamente el Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln, el lugar de un polémico proyecto de renovación de varios millones de dólares impulsado por el presidente Donald Trump.

El juez Todd Edelman, del Tribunal Superior de Washington D.C., programó el juicio para el 28 de septiembre para David Hearn durante una audiencia el lunes. Fue la segunda comparecencia de Hearn, un exatleta olímpico de canotaje a remo, ante el tribunal desde que un jurado investigador lo imputó por un cargo grave de destrucción de propiedad.

Hearn, quien se declaró inocente del cargo el 9 de julio, ha pedido al tribunal que desestime el caso. En un escrito judicial, sus abogados sostuvieron que el gobierno no ha preservado adecuadamente pruebas físicas importantes del estanque reflectante.

Al menos otras tres personas han sido acusadas en el mismo tribunal de delitos menores por presuntamente retirar trozos de pintura del estanque reflectante. El cargo grave contra Hearn, que lo acusa de causar al menos 1.000 dólares en daños al estanque, conlleva una pena máxima de 10 años de prisión en caso de ser condenado.

Trump ordenó las obras de renovación del estanque antes de las celebraciones por los 250 años de la independencia del país, pero el proyecto ha estado plagado de problemas. Trump sugirió inicialmente que las renovaciones del estanque costarían 1,5 millones de dólares, pero el proyecto ha superado los 16 millones de dólares.

Trump, republicano, ha afirmado que vándalos han dañado el estanque, pero críticos de la administración atribuyen los problemas a trabajos de reparación deficientes. Hearn y sus simpatizantes aseguran que su procesamiento judicial tiene fines políticos para desviar la culpa y convertirlo a él y a otros en chivos expiatorios por los fracasos de la administración Trump.

Trabajadores vaciaron recientemente el estanque otra vez, lo que llevó a los abogados de Hearn a argumentar que el gobierno estaba destruyendo pruebas de su inocencia.

“La Constitución sencillamente no permite que el gobierno acuse a un hombre de destruir un objeto, mantenga la custodia exclusiva de ese objeto y luego lo vacíe, lo perturbe y lo altere antes de que la defensa pueda examinarlo, pese a una exigencia por escrito de que se preserve. Y, sin embargo, eso es lo que ha ocurrido aquí”, escribieron sus abogados en su solicitud de desestimación.

Hearn, de 67 años, dijo a The Associated Press que fue retenido por tropas de la Guardia Nacional y elementos de la Policía de Parques de Estados Unidos durante cinco horas después de pasar por el estanque durante un paseo en bicicleta el 19 de junio. Contó que metió la mano para examinar el recubrimiento recién desprendido del estanque y tocó brevemente un trozo adherido al costado, pero que obedeció a un trabajador del parque que le dijo que lo soltara.

Hearn, originario de Bethesda, Maryland, compitió en tres Juegos Olímpicos de Verano y obtuvo su mejor resultado, un noveno lugar, en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, según indica en su sitio web el Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.