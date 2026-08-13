EEUU envía portaaviones a Oriente Medio tras reportes de problemas de salud mental en otro barco

El portaaviones USS George Washington ha comenzado a dirigirse desde el océano Pacífico hacia Oriente Medio, según comunicados de la Marina y datos de fuentes abiertas sobre los movimientos del buque.

Esto ocurre mientras han surgido reportes de problemas de salud mental y de abastecimiento a bordo del USS Abraham Lincoln, cuyo prolongado despliegue en Oriente Medio en apoyo de la guerra con Irán incluye un tiempo récord ininterrumpido en el mar de más de 240 días.

La Marina indicó en un comunicado que el USS George Washington zarpó del puerto de Da Nang, Vietnam, la semana pasada. Desde entonces, el portaaviones, junto con un crucero y un destructor, ha sido visto cruzando el estrecho de Singapur.

Un funcionario de la Marina, que habló bajo condición de anonimato para detallar movimientos sensibles del buque, confirmó que el USS George Washington estaba en el estrecho de Malaca, que conecta los océanos Pacífico e Índico. Eso coloca al barco en rumbo hacia el océano Índico. The Wall Street Journal informó previamente que el Washington reemplazaría al Lincoln.

El Lincoln es uno de los dos portaaviones que ahora están estacionados en Oriente Medio mientras el conflicto se mantiene latente y la Marina impone un bloqueo a los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, una vía marítima crucial para el comercio mundial de petróleo y gas natural.

El portaaviones se desplegó originalmente el 21 de noviembre desde San Diego y llegó a la región en enero, antes del inicio de la guerra con Irán el 28 de febrero. La Marina reconoció que el conflicto creó un “entorno sumamente difícil en el que los centros tradicionales de suministro en Oriente Medio se vieron interrumpidos por acciones de combate”. Eso, a su vez, provocó escasez y pérdida de correo a bordo del portaaviones, señaló la Marina en un comunicado.

“El liderazgo priorizó los suministros críticos para la misión: primero alimentos, luego artículos de higiene y después el correo”, dice el comunicado. Asegura que los marineros a bordo del buque ahora tienen acceso a agua limpia y a “opciones de comidas saludables”.

Varios legisladores demócratas han pedido investigaciones, más información y mayor transparencia sobre las condiciones a bordo del USS Lincoln.

“El despliegue prolongado del Lincoln es especialmente significativo porque está ocurriendo en el contexto de operaciones militares continuas contra Irán y la posibilidad de que se requieran fuerzas navales sustanciales de Estados Unidos en la región durante un periodo prolongado”, declaró el senador demócrata de Connecticut Richard Blumenthal en una carta a la cúpula de la Marina.

Los líderes de esa agencia, incluido el secretario interino Hung Cao, realizaron la semana pasada una tensa asamblea pública con familias del USS Lincoln, en la que los comandantes prometieron hacer todo lo posible para relevar al portaaviones. MS Now informó previamente sobre la reunión.

Cuando en abril surgieron reportes de escasez de alimentos a bordo del buque, la Marina los rechazó, calificándolos de “falsos”.

Otros portaaviones también han tenido despliegues prolongados que han generado preocupación por la moral. El USS Gerald R. Ford regresó a casa a mediados de mayo tras un despliegue de 11 meses, el más largo desde la Guerra de Vietnam, durante el cual apoyó la guerra de Estados Unidos con Irán y la captura del líder venezolano Nicolás Maduro.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.