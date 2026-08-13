Fuentes de AP: Junta del Centro Kennedy avanza con cierre de 2 años por renovaciones

El Centro Kennedy seguirá adelante con un cierre de dos años del extenso recinto de artes escénicas para permitir importantes trabajos de renovación, mientras que parte de la programación al aire libre podría continuar, según dos personas familiarizadas con el asunto.

La decisión, tomada el jueves por una junta compuesta en gran medida por aliados del presidente Donald Trump, supone redoblar la apuesta respecto del plan inicial de la institución para que pudieran efectuarse cambios que, según los dirigentes, eran necesarios por motivos de seguridad. Los críticos han expresado preocupación de que Trump pueda avanzar con renovaciones más drásticas como parte de su esfuerzo de segundo mandato por remodelar Washington a su imagen.

Las dos personas no estaban autorizadas para hablar públicamente sobre la medida de la junta antes de un anuncio oficial y hablaron bajo condición de anonimato.

El juez federal de distrito Christopher Cooper bloqueó en mayo un cierre que estaba previsto que entrara en vigor el 5 de julio. No estaba claro de inmediato si la decisión de la junta daría pie a otra ronda de impugnaciones legales. Cooper había dictaminado que la votación del 16 de marzo de la junta, que respaldó la medida, parecía “mal informada y aparentemente predeterminada”.

Al seguir adelante, los miembros de la junta podrían enfrentar presión para demostrar que han considerado a fondo sus opciones.