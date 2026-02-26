EEUU e Irán mantienen 3ra ronda de diálogo mientras Washington aumenta sus tropas en Oriente Medio

Irán y Estados Unidos iniciaron el jueves en Ginebra conversaciones indirectas sobre las negociaciones nucleares con Teherán, consideradas como una última oportunidad para la diplomacia, mientras Washington reúne una flota de aviones y buques de guerra en Oriente Medio para presionar a Teherán a alcanzar un acuerdo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere un acuerdo que limite el programa nuclear de Irán, y ve la oportunidad de lograrlo en un momento en que el país atraviesa dificultades internas con un creciente descontento tras las protestas nacionales del mes pasado. Irán, por su parte, ha mantenido que quiere seguir enriqueciendo uranio, aunque su programa está en ruinas después de que Trump ordenó un ataque contra tres de las instalaciones nucleares de la República Islámica en la guerra de 12 días que se libró en junio del año pasado.

Si se produce un ataque de Estados Unidos, Irán ha dicho que todas las bases militares de Washington en Oriente Medio serían consideradas objetivos legítimos, poniendo en riesgo a decenas de miles de militares estadounidenses. Teherán ha amenazado también con atacar a Israel, lo que podría suponer el estallido de una nueva guerra regional.

“No habría victoria para nadie. Sería una guerra devastadora”, señaló el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, en una entrevista con India Today grabada el miércoles, justo antes de volar a Ginebra.

“Como las bases estadounidenses están dispersas por distintos lugares de la región, desafortunadamente quizás toda la región podría verse involucrada y afectada, que es un escenario muy terrible”.

Conversaciones en Ginebra, las terceras desde junio

Araghchi volverá a pasar mensajes a Steve Witkoff, un multimillonario promotor inmobiliario amigo de Trump que se desempeña como enviado especial del presidente para Oriente Medio. Ambos participaron en múltiples rondas de conversaciones el año pasado que se derrumbaron después de que Israel iniciara su guerra contra Irán en junio. Este último diálogo vuelve a estar mediado por Omán, un sultanato ubicado en el extremo oriental de la península arábiga que, desde hace tiempo, actúa como interlocutor entre Irán y Occidente.

Araghchi se reunió con el ministro de Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi, después de llegar a Ginebra el miércoles por la noche. Los dos funcionarios “revisaron las opiniones y propuestas que la parte iraní presentará para alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear iraní, basándose en los principios rectores acordados en la ronda anterior de negociaciones”, indicó un reporte de la agencia noticiosa estatal Oman News Agency. Al-Busaidi transmitirá la oferta de Irán a las autoridades estadounidenses el jueves, agregó.

Un periodista de The Associated Press vio a al-Busaidi después de que se reuniera con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, la agencia de control nuclear de Naciones Unidas. Preguntado por si era optimista respecto a las conversaciones, el diplomático omaní hizo un gesto con el pulgar hacia arriba.

Al-Busaidi regresó el jueves a la legación diplomática de Omán a orillas del lago Lemán. Más tarde, un convoy que se cree llevaba a diplomáticos estadounidenses llegó al complejo, seguido de otro que se cree trasladaba a diplomáticos iraníes. Omán publicó más tarde imágenes de Witkoff y Jared Kushner, yerno de Trump, reuniéndose con al-Busaidi en la residencia, lo que señaló el inicio de las conversaciones.

En esta ronda de negociaciones tras la guerra de junio, Trump ha presionado para que se detenga por completo el enriquecimiento de uranio por parte de Teherán, además de abordar su programa de misiles balísticos y su apoyo a fuerzas insurgentes regionales. La República Islámica, por su parte, ha insistido en que las conversaciones deben seguir centradas únicamente en cuestiones nucleares.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo a reporteros el miércoles que Irán “siempre está tratando de reconstruir elementos” de su programa nuclear. Dijo que Teherán no enriquece uranio “pero están tratando de llegar al punto en el que, en última instancia, puedan hacerlo”.

Irán sostiene que no ha enriquecido uranio desde junio, pero ha impedido que inspectores del OIEA visiten los sitios bombardeados por Estados Unidos. Fotografías satelitales analizadas por la AP también mostraron actividad en dos de esos emplazamientos, lo que sugiere que la República Islámica está tratando de evaluar y posiblemente recuperar material allí.

Occidente y el OIEA dicen que Irán tuvo un programa de armas nucleares hasta 2003. Antes del ataque de junio, había estado enriqueciendo uranio hasta una pureza del 60%, a un paso técnico corto de los niveles de grado armamentístico del 90%.

Las agencias estadounidenses de inteligencia consideran que Teherán aún no ha reiniciado su programa de armas, pero ha “emprendido actividades que lo colocan en una mejor posición para producir un dispositivo nuclear, si decide hacerlo”. Aunque insiste en que su programa tiene fines pacíficos, en los últimos años funcionarios iraníes han amenazado con fabricar la bomba.

“El principio es muy simple: Irán no puede tener un arma nuclear”, declaró el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, a periodistas en la Casa Blanca el miércoles.

Vance afirmó que Trump está “enviando a esos negociadores para tratar de abordar ese problema” y que “quiere abordar ese problema por la vía diplomática”.

“Pero, por supuesto, el presidente también tiene otras opciones”, añadió.

Amenaza de acción militar aviva temores de guerra

Si las conversaciones fracasan, la incertidumbre se cierne sobre el momento en el que se produciría un posible ataque.

Si el objetivo de una posible acción militar es presionar a Irán para que haga concesiones en las negociaciones nucleares, lo que podría suponer el estallido de una nueva guerra regional. Si la meta es destituir a la teocracia iraní, probablemente Estados Unidos tenga que comprometerse a una campaña militar más grande y prolongada. No ha habido señales públicas de que se esté planificando lo que ocurriría después, incluyendo la posibilidad de que se desate el caos en Irán.

También hay incertidumbre sobre el significado que podría tener cualquier acción militar para la región en general. Teherán podría tomar represalias contra los aliados de la Casa Blanca en el golfo Pérsico o contra Israel. Los precios del petróleo han subido en los últimos días en parte debido a esos temores, y el crudo Brent, el valor de referencia, se sitúa ahora en torno a los 70 dólares por barril. En la última ronda de conversaciones, Irán dijo que detuvo brevemente el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, la estrecha boca del golfo por la que pasa una quinta parte de todo el petróleo que se comercia en el mundo.

Imágenes satelitales tomadas el martes y el miércoles por Planet Labs PBC y analizadas por la AP parecían mostrar que los buques estadounidenses que normalmente atracan en Bahrein, sede de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos, estaban todos en el mar. La Quinta Flota remitió las preguntas al Comando Central del ejército estadounidense, que declinó hacer comentarios. Antes del ataque de Irán contra Qatar en junio, la Quinta Flota también dispersó sus barcos en el mar para protegerse de un posible ataque.

___

Gambrell informó desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y Lidman desde Jerusalén. El periodista de The Associated Press Will Weissert en Washington contribuyó a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.