Ucrania acusa a Rusia de lanzar un gran ataque aéreo antes de conversaciones con EEUU en Ginebra

Rusia lanzó una andanada de 420 drones y 39 misiles contra Ucrania durante la noche, dijo el presidente, Volodymyr Zelenskyy, el jueves, mientras enviados de Estados Unidos y Kiev se preparaban para nuevas conversaciones en Ginebra sobre el fin de una guerra que ha entrado ya en su quinto año.

El bombardeo nocturno, que incluyó 11 misiles balísticos, tuvo como objetivo infraestructura crítica y zonas residenciales en ocho regiones del país, indicó Zelenskyy. Decenas de personas, incluidos niños, resultaron heridas, señalaron las autoridades, que no ofrecieron un conteo total confirmado.

Zelenskyy dijo el miércoles por la noche que había hablado por teléfono con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y le agradeció sus “esfuerzos y compromiso” para impulsar las negociaciones de paz.

Las conversaciones mediadas por Estados Unidos entre Moscú y Kiev continúan, pero están estancadas en lo que respecta al futuro del territorio ucraniano reclamado por el Kremlin.

Los representantes de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner —que mantenían negociaciones nucleares indirectas con Irán en la ciudad suiza antes de centrarse en la guerra en Europa— tenían previsto reunirse con Rustem Umerov, jefe del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania. También participaron en la llamada de Trump con Zelenskyy.

Washington busca mantener el impulso de la iniciativa que lanzó hace un año para poner fin a los combates y superar la profunda enemistad entre los países en guerra.

Funcionarios ucranianos y europeos han acusado al presidente de Rusia, Vladímir Putin, de fingir interés en las negociaciones de paz con la esperanza de evitar las sanciones de Estados Unidos y otros mientras sigue adelante con la invasión.

Las conversaciones del jueves entre los enviados estadounidenses y ucranianos debían abordar detalles de un posible plan de recuperación de posguerra para Kiev y los preparativos para una próxima reunión trilateral con funcionarios de Moscú, quizá la próxima semana, según Zelenskyy.

El mandatario apuntó que también encargó a Umerov que trate un posible intercambio de prisioneros.

Rusia devolvió a Ucrania 1.000 cuerpos de soldados caídos y, a cambio, recibió 35 cadáveres de efectivos de sus fuerzas armadas, dijo el jueves Vladímir Medinsky, que encabezó la delegación rusa en contactos anteriores con Ucrania. No precisó cuándo se produjo el canje.

Rusia atacó infraestructura de gas en la región de Poltava y subestaciones eléctricas en las provincias de Kiev y Dnipropetrovsk, de acuerdo con Zelenskyy. Equipos de emergencia intervinieron en otras cinco regiones, además de en la capital.

Las defensas antiaéreas de Ucrania derribaron la mayoría de los misiles rusos, dijo Zelenskyy, que atribuyó el buen desempeño al oportuno envío de sistemas antiaéreos adicionales por parte de sus socios europeos. Kiev necesita ayuda extranjera para mantener su lucha contra el ejército de Moscú, que es más numeroso.

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, instó a los aliados a proporcionar más ayuda militar.

“Cuando el mundo entero exige a Moscú que ponga fin de una vez por todas a esta guerra sin sentido, Putin apuesta por más terror, ataques y agresión”, dijo Sybiha en una publicación en la web del Ministerio de Exteriores.

