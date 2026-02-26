Corte de Hong Kong anula condena por fraude al exmagnate mediático Jimmy Lai

Un tribunal de apelaciones de Hong Kong anuló el jueves las condenas por fraude contra el otrora magnate de los medios Jimmy Lai, una inusual victoria para el destacado activista en sus batallas legales.

Lai, de 78 años, crítico declarado del gobernante Partido Comunista chino y fundador del desaparecido Apple Daily, seguirá en prisión porque, hace unas semanas, fue condenado a 20 años de cárcel en otro caso presentado en virtud de una ley de seguridad nacional impuesta por Beijing.

Esto ocurrió más de cinco años después de su detención bajo esa ley, que se utilizó en una campaña de represión de varios años contra muchos de los principales activistas de Hong Kong. Su situación ha suscitado pesar por la pérdida de la libertad de prensa en la ciudad y desató una protesta internacional, aunque las autoridades hongkonesas insisten en que su caso no está relacionado con la independencia de los medios.

La condena revocada el jueves correspondía a un caso anterior de fraude en el que la fiscalía alegó que una consultora controlada por Lai había utilizado un espacio de oficinas que su medio alquilaba con fines de publicación e impresión.

Lai fue sentenciado a cinco años y nueve meses de prisión en 2022 después de ser declarado culpable de dos cargos de fraude.

Un juez de un tribunal inferior determinó que Lai y el otro acusado, Wong Wai-keung, habían ocultado que la firma ocupaba el espacio y violaron el contrato de arrendamiento, alegando que emplearon el medio como un escudo protector. También multó a Lai con dos millones de dólares de Hong Kong (257.000 dólares).

Los jueces del Tribunal de Apelación escribieron en su decisión que, aunque Apple Daily Printing había incumplido los términos del arrendamiento al permitir que la firma usara parte del espacio, no tenía obligación de revelar esa circunstancia. Y señalaron que, aunque hubiese tenido ese deber y lo hubiera incumplido, esto no podía atribuirse a Lai y Wong desde el punto de vista jurídico.

El “razonamiento del juez de primera instancia al concluir que los solicitantes eran responsables del ocultamiento, como afirmaba la fiscalía, es insostenible”, indicó el fallo.

También resolvieron que la fiscalía no había logrado probar más allá de toda duda razonable que los acusados hubieran hecho declaraciones falsas, por lo que anularon ambas condenas y sentencias.

Ninguno de los acusados compareció ante el tribunal.

El fallo podría reducir la duración total de la pena de prisión de Lai. Los jueces que llevan el caso de seguridad nacional permitieron el cumplimiento de las dos penas simultáneamente durante apenas dos años, y que los otros 18 años se sumaran después de la condena por fraude.

El gobierno dijo en un comunicado que el Departamento de Justicia estudiará el fallo a fondo y valoraría la posibilidad de presentar recurso.

Aunque el Tribunal de Apelación determinó que el incumplimiento de contrato no alcanzaba el umbral para una condena por fraude, el gobierno apuntó que eso no cambia el hecho de que Lai utilizase el espacio de oficinas para fines personales ilegítimos.

La larga condena generó preocupación porque pueda pasar el resto de su vida entre rejas.

Los hijos de Lai se mostraron esperanzados con que la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Beijing pueda ayudar a conseguir la puesta en libertad de su padre, que tienen ciudadanía británica. La Casa Blanca ha confirmado que Trump viajará a China del 31 de marzo al 2 de abril para reunirse con su homólogo, Xi Jinping.

La secretaria de Exteriores de Reino Unido, Yvette Cooper, ha apuntado que Lai fue sentenciado por ejercer su derecho a la libertad de expresión e instó a las autoridades de Hong Kong a liberarlo por razones humanitarias.

China y Hong Kong han defendido la condena de Lai en el caso de seguridad nacional afirmando que reflejaba el espíritu del Estado de derecho. También insistieron en que la ley es necesaria para la estabilidad de la ciudad.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.