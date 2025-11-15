Río atmosférico azota sur de California; genera riesgo de inundación en zonas dañadas por incendios

Un sistema de tormentas inusualmente fuerte llamado río atmosférico estaba empapando el sur de California el sábado, lo que provocó alertas de inundación en áreas del condado de Los Ángeles que recientemente fueron devastadas por incendios forestales.

El Servicio Meteorológico Nacional en Los Ángeles y Oxnard reportó fuertes lluvias el sábado a tasas de hasta una pulgada (2,54 centímetros) por hora en áreas costeras propensas a inundaciones repentinas.

El viernes cayeron más de 10 centímetros (4 pulgadas) de lluvia sobre la costa del condado de Santa Bárbara mientras la tormenta se acercaba a Los Ángeles, y el Servicio Meteorológico Nacional instó a las personas a permanecer en interiores debido a los fuertes vientos.

La larga columna de humedad tropical que se formó sobre el océano Pacífico comenzó a empapar el Área de la Bahía de San Francisco el miércoles, y desató lluvias generalizadas sobre el sur de California el viernes y el sábado. Se pronosticaban más de 30 centímetros (1 pie) de nieve para partes de la Sierra Nevada.

Las alertas de inundación se extendieron desde la costa del condado Ventura, a través de Malibú y hasta la ciudad de Los Ángeles.

"Debido al potencial de flujo de escombros, se mantiene vigente una alerta de evacuación dentro y alrededor de todas las áreas quemadas recientemente, y algunas propiedades vulnerables permanecen bajo órdenes de evacuación", indicó la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, en redes sociales el sábado por la mañana.

Las órdenes de evacuación, que son obligatorias, se emitieron para propiedades específicas de alto riesgo en las áreas dañadas por los incendios Palisades y Eaton desde la noche del viernes hasta la mañana del domingo. El personal policial iba a seleccionar propiedades en esas áreas para instar a las personas a salir, indicó Bass.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.