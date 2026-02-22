EEUU dice que afirmación de que Israel tiene derecho a Oriente Medio quedó fuera de contexto

Continuaba el revuelo el domingo después de que el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, afirmó que Israel tiene derecho a gran parte de Oriente Medio, mientras más países árabes y musulmanes objetaron y Estados Unidos sostuvo que sus comentarios fueron sacados de contexto.

Huckabee hizo las declaraciones en una entrevista con el comentarista conservador Tucker Carlson que se emitió el viernes. Carlson dijo que, según la Biblia, los descendientes de Abraham recibirían tierras que hoy incluirían gran parte de Oriente Medio, incluidas partes de la actual Jordania, Siria, Irak y Líbano. Citó el capítulo 15 del Génesis y le preguntó a Huckabee si Israel tenía derecho a esas tierras.

Huckabee respondió: “Estaría bien si se lo quedaran todo”.

Un portavoz de la embajada de Estados Unidos indicó el domingo que los comentarios de Huckabee fueron sacados de contexto y que no hay cambios en las políticas de Estados Unidos sobre Israel.

Huckabee añadió en la entrevista: “No están pidiendo volver y tomar todo eso, pero sí están pidiendo al menos quedarse con la tierra que ahora ocupan, en la que ahora viven, que ahora poseen legítimamente, y que es un refugio seguro para ellos”. Agregó que Israel no está tratando de apoderarse de Jordania, Líbano, Siria o Irak, sino que intenta proteger a su gente.

Condena de países árabes

Un comunicado conjunto el domingo de Egipto, Arabia Saudí, Jordania, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Indonesia, Pakistán, Turquía, Siria, Kuwait, Líbano, Omán, la Autoridad Palestina y varios organismos de gobierno árabes calificó las declaraciones de Huckabee de “peligrosas e incendiarias” y afirmó que ponen en riesgo la estabilidad de la región.

“Estas declaraciones contradicen directamente la visión planteada por el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump… basada en contener la escalada y crear un horizonte político para un acuerdo integral que garantice que el pueblo palestino tenga su propio Estado independiente”, señaló el comunicado.

Huckabee, un cristiano evangélico y firme partidario de Israel y del movimiento de asentamientos en Cisjordania, se opone a la idea de los dos Estados, palestino e israelí.

Carlson ha criticado el apoyo de Estados Unidos a Israel en la guerra en Gaza y ha recibido críticas por sus propias posturas de extrema derecha, incluida la teoría supremacista que sostiene que los blancos están siendo “reemplazados” por personas de color.

Preocupaciones israelíes sobre Irán

Mientras tanto, las tensiones son altas en Israel mientras el país se prepara para un posible ataque de Irán. Teherán ya advirtió que atacará tanto a Israel como a bases estadounidenses en Oriente Medio si Estados Unidos lo ataca.

Trump advirtió el viernes que son posibles ataques limitados contra Irán, incluso cuando el principal diplomático del país dijo que Teherán espera tener listo un acuerdo en los próximos días tras las conversaciones nucleares con Estados Unidos.

El movimiento de buques de guerra y aviones de Estados Unidos hacia la región, con el portaaviones USS Gerald R. Ford acercándose al Mediterráneo, no garantiza un ataque de Estados Unidos contra Irán, pero refuerza la capacidad de Trump para llevarlo a cabo si así lo decide.

Netanyahu advirtió la semana pasada que, si Irán ataca a Israel, se arriesgarán a una “respuesta que ni siquiera pueden imaginar”.

Israel atacó a Irán el año pasado, lo que desató una guerra de 12 días. Estados Unidos se involucró en la guerra al bombardear instalaciones nucleares iraníes.

_______

Magdy informó desde El Cairo y Sam Mednick en Tel Aviv.

_______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.