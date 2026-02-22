Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos suspenderá los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry mientras continúa un cierre parcial del gobierno.

Los programas están diseñados para ayudar a que los viajeros registrados pasen más rápido por las filas de seguridad. Suspenderlos podría causar complicaciones los pasajeros.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo en un comunicado que “los cierres tienen graves consecuencias en el mundo real”. También señaló que “la TSA y la CBP están dando prioridad a la población general que viaja en nuestros aeropuertos y puertos de entrada, y están suspendiendo los acompañamientos de cortesía y de privilegio especial”, empleando las siglas en inglés de la Administración de Seguridad en el Transporte y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

El cierre parcial del gobierno comenzó el 14 de febrero, después de que los demócratas y la Casa Blanca no lograran alcanzar un acuerdo sobre la legislación para financiar al Departamento de Seguridad Nacional. Los demócratas exigen cambios en las redadas migratorias que son centrales para la campaña de deportación del presidente Donald Trump.

Los demócratas del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes criticaron la decisión sobre la seguridad aeroportuaria.

Afirmaron en redes sociales que el gobierno estaba “asestando un golpe a los programas que hacen que viajar sea más fluido y seguro” y los acusaron de “arruinar tu viaje a propósito”.

Airlines for America, un grupo comercial que representa a las principales aerolíneas, dijo que “ya es hora de que el Congreso se siente a la mesa y cierre un acuerdo”.

La organización dijo que está “profundamente preocupada” de que “el público viajero sea, una vez más, utilizado como un balón político en medio de otro cierre del gobierno”. También criticó el anuncio del sábado por la noche, diciendo que fue “emitido con un aviso extremadamente corto a los viajeros, dándoles poco tiempo para planificar en consecuencia”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.