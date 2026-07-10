Los hombres que presenciaron la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un padre de tres hijos de 52 años que recibió disparos de un agente federal de inmigración en Houston, contradicen la versión del gobierno de Donald Trump sobre lo ocurrido.

Las autoridades informaron que Salgado Araujo, un mexicano indocumentado que vivía en Estados Unidos desde hacía 35 años, no era el objetivo del operativo realizado la mañana del martes. Tampoco lo eran su hermano ni los dos compañeros de trabajo que viajaban con él en el vehículo.

Los tres hombres, considerados los únicos testigos conocidos del tiroteo, aseguran que las autoridades migratorias los están presionando para que firmen documentos de deportación y abandonen el país.

Horas después del incidente, el Departamento de Seguridad Nacional afirmó que Salgado Araujo intentó "evadir el arresto" y utilizó su vehículo "como un arma" para "atropellar" a un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quien, según la dependencia, disparó "en defensa propia". El departamento también indicó que ninguno de los agentes que participó en el operativo llevaba cámaras corporales.

Sin embargo, los testimonios de los testigos, así como las declaraciones de los familiares de Salgado Araujo y de sus abogados, cuestionan la versión oficial del gobierno de Trump sobre el caso. Según el artículo, al menos 10 personas han muerto por disparos de agentes de inmigración mientras la administración intensifica su campaña de deportaciones masivas.

open image in gallery Los testimonios de los testigos y las declaraciones de los familiares y abogados de Lorenzo Salgado Araujo ponen en duda la versión oficial del gobierno de Donald Trump sobre el tiroteo en el que murió el mexicano indocumentado de 52 años y padre de tres hijos. ( Reuters )

Cómo ocurrieron los hechos, según las distintas versiones

De acuerdo con su familia, Lorenzo Salgado Araujo tenía una pequeña empresa de construcción y estaba en proceso de regularizar su situación migratoria.

La madrugada del martes, después de desayunar con su esposa, Salgado Araujo pasó a recoger a sus compañeros de trabajo en su camioneta para dirigirse a una obra. Según su abogado, los tres trabajadores, que también son indocumentados, llevaban más de 20 años viviendo en Estados Unidos y no tenían antecedentes penales.

Alrededor de las 6:30 a. m., después de comprar hielo y agua, se detuvieron en un semáforo. En ese momento, un vehículo sin identificación comenzó a seguirlos, según relataron los hombres a The Washington Post por medio de su abogado.

Cuando el semáforo cambió a verde, el vehículo sin identificación avanzó por el acotamiento y se cruzó frente a la camioneta de Salgado Araujo.

Los testigos afirmaron que el vehículo frenó de manera repentina y que Salgado Araujo hizo un giro en U. Fue entonces cuando, según su relato, los agentes encendieron las luces de la patrulla.

También aseguraron que Salgado Araujo avanzaba a baja velocidad, no más de 8 kilómetros por hora, debido a las obras en la vía, cuando vehículos del ICE chocaron contra su camioneta.

Los testigos rechazaron la versión de que Salgado Araujo hubiera intentado atropellar a los agentes. Poco después del tiroteo, el Departamento de Seguridad Nacional sostuvo que Salgado Araujo "utilizó su camioneta como un arma" en un intento de atropellar a un agente del ICE.

"Eso es mentira", escribió José Trinidad Rojas en una declaración manuscrita entregada a un abogado y citada por The Washington Post.

"Es imposible que digan que intentó atropellarlos. No había agentes ni delante ni detrás del vehículo. Estaban a los lados", añadió.

open image in gallery Tres hombres que viajaban con Lorenzo Salgado Araujo rumbo al trabajo contradicen la versión del ICE sobre el tiroteo ocurrido en las calles de Houston ( Getty )

El abogado Hugo Balderas-Ibarra dijo a The Washington Post que los tres hombres, quienes permanecen bajo custodia del ICE en distintos centros de detención, relataron los hechos de forma muy similar.

"Los tres coincidieron en que nunca hubo agentes del ICE frente a la camioneta", afirmó Balderas-Ibarra. "Llegaron y empezaron a disparar desde los costados".

Según el testimonio de los tres hombres, con vehículos del ICE a ambos lados de la camioneta, uno de los agentes descendió de un vehículo, corrió hacia ellos mientras gritaba "¡Alto!" y comenzó a disparar de inmediato, hiriendo a Salgado Araujo en el abdomen.

"Cuando le disparó a mi hermano, el arma estaba frente a mi cara", declaró Víctor Salgado, quien viajaba en el asiento del copiloto, según citó The Washington Post.

Los testigos también aseguraron que, después del tiroteo, los agentes rodearon la camioneta, redujeron a Salgado Araujo y esposaron de manos y pies a los otros ocupantes del vehículo.

Un video grabado por un testigo, que no muestra el momento de los disparos, muestra a varios hombres boca abajo junto a Salgado Araujo, mientras dos agentes permanecen inclinados sobre él y piden ayuda por radio.

Salgado Araujo, quien recibió un disparo en el abdomen, fue trasladado a un hospital, donde más tarde se confirmó su muerte.

En un comunicado enviado a The Independent, el Departamento de Seguridad Nacional informó que la Oficina del Inspector General encabeza la investigación sobre el tiroteo. Además, señaló que la oficina del FBI en Houston investiga el presunto ataque contra un agente federal.

open image in gallery Según las autoridades, Lorenzo Salgado Araujo no era el objetivo del operativo que terminó con su muerte. Agentes del ICE creyeron por error que su camioneta transportaba a las personas buscadas en la operación ( AFP/Getty )

Consecuencias y pedidos de investigación

Según la familia, los agentes retiraron todos los documentos de identificación de Lorenzo Salgado Araujo antes de que fuera trasladado en ambulancia.

También aseguraron que fue ingresado al hospital como una persona no identificada.

Juan Proaño, director ejecutivo de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), explicó que la familia, integrada por miembros con distintos estatus migratorios, entre ellos un familiar indocumentado, aún intenta recuperar el cuerpo de Salgado Araujo para poder organizar el funeral.

"Lorenzo Salgado Araujo dedicó su vida a darle a su familia el sueño americano", dijo su hijo, Ronaldo Araujo, durante una conferencia de prensa realizada el miércoles.

"Me enteré de la muerte de mi padre por una publicación en redes sociales, no por el hospital ni por la policía", dijo entre lágrimas.

"Vi un video en Facebook en el que decían que le habían disparado. Lo reconocí de inmediato, no por su aspecto, sino por su voz, mientras pedía ayuda y yacía en la calle desangrándose", agregó.

La familia y varios miembros del Congreso pidieron investigaciones independientes sobre el tiroteo, incluida la publicación de los videos del operativo, las comunicaciones por radio y las declaraciones de los testigos.

Sin embargo, en un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional señaló que los agentes involucrados "no contaban con cámaras corporales". La dependencia atribuyó esa situación a los cierres parciales del gobierno, que la administración Trump responsabiliza a los demócratas en el Congreso.

open image in gallery Según su familia, Lorenzo Salgado Araujo tenía una empresa de construcción y vivió en Estados Unidos durante 35 años ( AFP/Getty )

Según The New York Times, Lorenzo Salgado Araujo y sus compañeros de trabajo tampoco eran los objetivos del operativo migratorio que terminó con su muerte.

El diario, que cita a dos personas con conocimiento del caso que hablaron bajo condición de anonimato, informó que los verdaderos objetivos del ICE eran dos ciudadanos guatemaltecos.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional, semanas antes del operativo, agentes federales habían vigilado una dirección vinculada a uno de esos dos hombres y observaron dos camionetas blancas en la propiedad.

La mañana del martes, los agentes "vieron una camioneta blanca con una persona que se parecía al objetivo" e iniciaron el operativo que terminó con la muerte de Salgado Araujo, explicó un portavoz del departamento.

Por su parte, el fiscal del condado de Harris, Sean Teare, acusó a las autoridades federales de excluir a los funcionarios locales de la investigación. Al mismo tiempo, la familia de Salgado Araujo y varios miembros del Congreso que representan el área de Houston continúan exigiendo investigaciones independientes.

"Exigimos que se conozca toda la verdad, que se publiquen todas las grabaciones y que se lleve a cabo una investigación independiente y exhaustiva", afirmó el jueves la representante demócrata Sylvia García.

"La familia de Lorenzo merece respuestas. Houston merece respuestas. Y no vamos a permitir que el Departamento de Seguridad Nacional ni el ICE encubran este caso, ganen tiempo o recurran a las mismas explicaciones de siempre", agregó.

open image in gallery Autoridades de Texas y miembros del Congreso exigen investigaciones independientes y que se determinen posibles responsabilidades penales tras la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un caso que desató protestas e indignación ( Getty )

Crecen las críticas al ICE en medio del endurecimiento de la política de deportaciones

Este no es el primer caso en el que el Departamento de Seguridad Nacional justifica un tiroteo con el argumento de que la víctima intentó atropellar a agentes, para que luego aparezcan pruebas que contradicen esa versión.

Durante el último año, agentes federales dispararon contra al menos 20 personas, la mayoría de ellas mientras se encontraban dentro de sus vehículos.

Uno de esos casos fue el de Marimar Martínez, ciudadana estadounidense y asistente de docencia, quien recibió cinco disparos durante un operativo de tránsito en Chicago el año pasado. Inicialmente, fue acusada de intentar embestir con su automóvil a agentes durante un operativo de la administración Trump, pero la fiscalía retiró los cargos después de que la defensa cuestionara las pruebas presentadas en su contra.

El caso de Lorenzo Salgado Araujo ocurre en medio de una nueva ofensiva para detener y deportar a decenas de miles de inmigrantes, tras el despliegue de agentes federales de inmigración en ciudades gobernadas por demócratas, una estrategia que ha generado fuertes críticas.

Según diversos reportes, las autoridades federales arrestaron a más de 10.000 personas en las últimas semanas, entre ellas más de 2.400 inmigrantes en un solo día.

"La administración Trump está cumpliendo la promesa con la que el presidente fue elegido: deportar a los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en el país y tienen antecedentes penales", dijo un funcionario de la Casa Blanca a The Independent a comienzos de este mes.

Según el artículo, la administración también habría dejado atrás los grandes despliegues operativos impulsados por la exsecretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem. Su sucesor, Markwayne Mullin, asumió el cargo a principios de este año con el objetivo de mantener a la agencia fuera del foco público mientras busca cumplir la meta presidencial de deportar a un millón de personas al año.

Traducción de Leticia Zampedri