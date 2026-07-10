Al menos 1 millón de mujeres perdieron acceso a ayuda tras recortes, señala la ONU

Al menos 1 millón de mujeres han perdido el acceso a ayuda humanitaria y a otros apoyos cruciales como resultado de recortes presupuestarios durante los últimos 18 meses, informó el viernes la agencia de la ONU centrada en las mujeres.

ONU Mujeres detalló que el 84% de las organizaciones de mujeres encuestadas reportaron un aumento de las necesidades desde enero de 2025, cuando el gobierno de Trump en Estados Unidos —el mayor donante de la ONU— asumió el cargo y comenzó a recortar la ayuda al exterior.

“Cada dólar retirado de las organizaciones de mujeres es un dólar retirado a las sobrevivientes de violencia sexual relacionada con conflictos, a madres desplazadas, a niñas obligadas a dejar la escuela y a comunidades que luchan por sobrevivir”, dijo Sofia Calltorp, jefa de acción humanitaria de ONU Mujeres.

Casi el 90% de los grupos de mujeres encuestados afirmaron que ya no pueden cubrir los niveles actuales de necesidad, y una de cada cinco organizaciones indicó que espera cerrar temporal o permanentemente dentro del próximo año.

“ONU Mujeres ha hablado con 855 organizaciones de mujeres que trabajan en 52 países, quienes nos han dicho que estas mujeres y niñas han sido rechazadas debido a recortes de financiación que están desmantelando sus organizaciones”, declaró Calltorp a periodistas en Ginebra.

“Sabemos que esta cifra, al menos 1 millón de mujeres y niñas, es sólo la punta del iceberg”, añadió.

La violencia sexual relacionada con conflictos se duplicó el año pasado, subrayó ONU Mujeres. También citó un informe reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un grupo de 38 países en su mayoría desarrollados, que concluyó que la ayuda al desarrollo cayó casi 25% el año pasado, hasta 174.000 millones de dólares, la mayor contracción anual registrada.

“Sin una medida inmediata, las organizaciones que han mantenido con vida a mujeres y niñas durante las peores crisis del mundo corren el riesgo de convertirse en otra víctima de la guerra”, advirtió Calltorp.

Muchas organizaciones de la ONU han recortado miles de empleos y reducido programas de ayuda en todo el mundo durante los últimos 18 meses a raíz de los recortes de financiación de Estados Unidos y otros principales donantes.

El organismo mundial, como parte de un proceso de reforma conocido como UN80, ha estado considerando la posibilidad de fusionar ONU Mujeres con el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), la agencia de salud sexual y reproductiva.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.