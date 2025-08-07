Dos muertos al estrellarse helicóptero contra barcaza en el río Mississippi

Un helicóptero con dos personas a bordo se estrelló el jueves por la mañana contra una barcaza en el río Mississippi, informaron autoridades. Ambas personas murieron, según indicó la Administración Federal de Aviación.

El cabo Dallas Thompson de la Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri confirmó que las dos personas dentro de la aeronave fallecieron y que no hubo otros heridos reportados. La patrulla estatal informó que no había nadie en la barcaza cuando ocurrió el accidente.

El río ha sido cerrado a la navegación comercial.

El helicóptero chocó contra un cable de electricidad y se estrelló alrededor de las 11 a.m. del jueves en el río Mississippi, aproximadamente a media milla río abajo de la presa de Alton, indicó Rick Pender, jefe de Bomberos de Rivers Pointe.

Bomberos, servicios médicos de emergencia y fuerzas del orden respondieron al accidente. Las agencias federales están en camino, señaló Pender. La Administración Federal de Aviación y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigan el suceso.

Un video proporcionado a KMOV-TV por un testigo muestra una columna de humo negro elevándose desde la barcaza.

East Alton está a unos 32 kilómetros (unas 20 millas) al norte de San Luis.

