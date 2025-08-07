Problema tecnológico provocó suspensión de vuelos de United Airlines en EEUU

Los vuelos de United Airlines en sus principales rutas en Estados Unidos fueron suspendidos el miércoles debido a un problema tecnológico, informó la aerolínea, y los retrasos resultantes en los vuelos continuaban hasta la noche.

Una alerta en el sitio web de la Administración Federal de Aviación indicaba que todos los vuelos de United con destino a Chicago fueron detenidos en sus aeropuertos de salida. La agencia dijo que los aeropuertos de Denver, Newark, Houston y San Francisco también se vieron afectados por la suspensión de vuelos.

“La seguridad es nuestra máxima prioridad, y trabajaremos con nuestros clientes para llevarlos a sus destinos”, afirmó la aerolínea en un comunicado enviado por correo electrónico.

Un comunicado emitido el miércoles por la noche indicaba que el problema tecnológico subyacente había sido resuelto y que los empleados estaban trabajando para restaurar las operaciones normales.

El sistema afectado, llamado Unimatic, alberga información de vuelos que se transmite a otros sistemas, incluidos aquellos que calculan el peso y el balance y dan seguimiento a los tiempos de vuelo, según United.

La interrupción del sistema, como la describió la compañía, duró varias horas, según el comunicado. No estaba relacionada con preocupaciones recientes sobre la ciberseguridad en la industria aérea.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo en redes sociales que el problema no estaba relacionado con el sistema de control del tráfico aéreo.

Un periodista de la AP había abordado un avión de United en el Aeropuerto Internacional Louis Armstrong de Nueva Orleans para un viaje a Houston cuando los asistentes de vuelo anunciaron que un problema "a nivel de sistema" había impedido el despegue. Luego enviaron a los pasajeros de regreso a la terminal.

Otro viajero, Johan Kotze, estaba en el aeropuerto de Nueva Orleans para comenzar un viaje a la isla de Mauricio para sus vacaciones. Quedar atrapado en los retrasos de los vuelos probablemente significaba que perdería los vuelos de conexión en el camino y tendría que volver a reservar no sólo los vuelos, sino también un coche y alojamiento.

"No es muy agradable", comentó sobre la experiencia.

United Airlines se disculpó en redes sociales con los clientes molestos que enfrentaban retrasos y pasaron horas sentados en aviones en las pistas.

“Hola, nos disculpamos por la interrupción del viaje hoy. Nuestros equipos están trabajando para resolver la interrupción lo más rápido posible. Gracias por su paciencia”, expresó la aerolínea a un cliente a través de la plataforma social X.

La aerolínea dijo que cubriría los gastos de los clientes, incluidos los hoteles, cuando fuera aplicable.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.