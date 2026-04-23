Justo al final de la calle de la casa de Celeste Rivas Hernandez se encuentra la escuela secundaria a la que habría asistido, donde una gran cantidad de banderas universitarias muestran las escuelas elegidas por los estudiantes después de que dejaron el tranquilo pueblo de Lake Elsinore en el sur de California, EE. UU.

Rivas no vivió lo suficiente para estudiar allí. Murió antes de cumplir 15 años. Un informe de la autopsia publicado el miércoles indica que todavía llevaba aparatos de ortodoncia al momento de su muerte.

Su breve vida transcurrió en esta modesta comunidad de más de 70.000 habitantes, con un extenso lago en el centro de la ciudad que alberga una animada actividad de deportes acuáticos.

Han transcurrido casi ocho meses desde que su cuerpo descompuesto y desmembrado fue descubierto en el maletero de un Tesla registrado a nombre del cantante D4vd.

El músico de 21 años, cuyo nombre legal es David Burke, fue acusado de asesinato en primer grado y otros delitos relacionados con la muerte y su relación con Rivas. Esta semana se declaró inocente.

Se sabe poco sobre la relación de la adolescente con el cantante

Se sabe poco sobre cómo la joven entró en la vida de Burke o cómo era su relación. Creció a unos 129 km de la casa que Burke alquilaba en Hollywood Hills y cerca de donde fue abandonado su automóvil con su cuerpo dentro.

Sus vidas se desarrollaron en entornos muy diferentes. La calle donde creció Rivas Hernández tenía vallas de tela metálica y pequeños jardines delanteros. La calle donde vivía Burke tenía puertas de seguridad en casi todas las entradas y setos que proporcionaban privacidad entre las palmeras.

open image in gallery La casa de Celeste Rivas Hernandez en Lake Elsinore, California ( AP )

La casa de Rivas tiene una valla blanca alrededor del jardín delantero y plantas y flores que bordean un camino de entrada.

Dos rosarios cuelgan en la puerta principal, y una piedra pintada cerca dice “Tú importas”.

Según los últimos datos del censo, más de la mitad de los habitantes de la localidad son hispanos o latinos. Las calles están repletas de cadenas de comida rápida y negocios locales.

Varios vecinos de la calle de la familia y otros residentes de Lake Elsinore dijeron no conocer personalmente a la familia ni a Rivas, y que la familia solía ser reservada. Incluso la vecina que erigió un extenso monumento en su honor, Kayleigh Cortez, afirmó no conocerla.

La estudiante de séptimo grado fue reportada como desaparecida en 2024

Rivas tenía 13 años y cursaba séptimo grado cuando su familia denunció su desaparición en 2024. Las autoridades dijeron que se había escapado de casa, y varios vecinos recordaron haber visto volantes con su foto por la ciudad cuando estaba desaparecida.

“No la conocía personalmente, pero era una chica con una vida normal. Tenía amigos en la escuela”, dijo Elizabeth Davalos, residente de Lake Elsinore, en español.

open image in gallery Se ha instalado un memorial improvisado en memoria de Celeste Rivas frente a su casa ( AP )

Sus padres, Jesus Rivas y Mercedes Martinez, emitieron un comunicado el martes a través de su abogado, siendo esta la primera vez que se pronuncian públicamente sobre el caso o sobre su hija. La describieron como “una niña hermosa y fuerte a la que le encantaba cantar y bailar”.

“Todos los viernes por la noche era noche de cine, y pasábamos momentos maravillosos juntos”, decía el comunicado, y concluía: “La queremos muchísimo, y ella siempre nos decía que nos quería. La echamos mucho de menos. Lo único que queremos es justicia para Celeste”.

Algunos vecinos declinaron ser entrevistados, alegando cansancio por la atención mediática que ha recibido el caso.

El pueblo es una comunidad muy unida

Katie Favreau, empresaria local y residente de Lake Elsinore desde hace mucho tiempo, comentó que el pueblo era una comunidad muy unida y solidaria. Su taller de reparación de electrodomésticos está cerca de donde creció Hernández, pero Favreau no la conocía ni a ella ni a su familia.

“Es un lugar estupendo, a la antigua usanza, para vivir. Es como los pueblos pequeños del Medio Oeste . Solo que está en pleno sur de California”, dijo Favreau, y añadió: “Si alguien necesita ayuda, todo el pueblo se moviliza”.

open image in gallery La playa de pesca Wiskers en el lago Elsinore ( AP )

Favreau afirmó que la comunidad ha brindado su apoyo a la familia de Rivas, y que la mayoría de los residentes respetan su privacidad y su dolor. Agregó que ahora las conversaciones sobre la vida y la muerte de la joven eran “esporádicas”.

El monumento en memoria de Rivas mostraba señales de visitas recientes esta semana, con flores frescas mezcladas con otras que se habían marchitado hacía tiempo. Había un conejito de Pascua junto a un peluche de Hello Kitty que parecía llevar allí meses.

Unas velas artificiales forman la palabra Celeste en la base de un letrero que dice “Justicia para Celeste Rivas” y que tiene notas manuscritas de amigos y dolientes. Muchas incluían versículos bíblicos o deseos de que ahora descanse en paz.

“Dios miró a su alrededor en su jardín. Te rodeó con sus brazos y te llevó a descansar. El jardín de Dios es hermoso, siempre se lleva a los mejores”, decía una nota.

Traducción de Sara Pignatiello