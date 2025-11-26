Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja a dos elementos de la Guardia Nacional con heridas de gravedad

Un hombre se encuentra detenido tras el tiroteo que dejó dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental gravemente heridos en Washington D. C., cerca de la Casa Blanca, el miércoles por la tarde.

En un principio, se informó que ambos habían fallecido, aunque más tarde se confirmó que estaban heridos y siendo atendidos en hospitales locales.

El miércoles por la tarde se informó de un tiroteo en el centro de Washington D. C. Según la policía local, el lugar fue acordonado y al menos un sospechoso se encuentra detenido. El gobernador de Virginia Occidental, Patrick Morrisey, confirmó que dos miembros de la Guardia Nacional de su estado recibieron disparos.

“Estamos en contacto constante con las autoridades federales mientras continúa la investigación”, escribió Morrisey en X.

La Casa Blanca está monitoreando la situación y el presidente Donald Trump está enterado, según declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Como resultado, se ordenó el cierre de la Casa Blanca

Trump, que se encuentra en Florida para celebrar el Día de Acción de Gracias, respondió al incidente en una publicación en Truth Social.

“El animal que disparó a los dos miembros de la Guardia Nacional, ambos heridos de gravedad y ahora ingresados en dos hospitales diferentes, también está muy malherido, pero, independientemente de ello, pagará un precio muy alto”, escribió Trump.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, también dijo que su agencia está trabajando con las fuerzas del orden para recabar más información. “Por favor, únanse a mí para rezar por los dos guardias nacionales que acaban de recibir disparos hace unos momentos en Washington D. C.”, escribió en X.