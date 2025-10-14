Aeropuertos de EEUU se niegan a mostrar video sobre el impacto del cierre del gobierno

Algunos aeropuertos de todo Estados Unidos se niegan a reproducir un video con un mensaje de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Kristi Noem, en el que culpa a los demócratas por el cierre del gobierno federal y su impacto en las operaciones de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) debido a su contenido político.

Aeropuertos de Las Vegas, Charlotte, Atlanta, Phoenix, Seattle y otros dicen que el video va en contra de su política o de las regulaciones aeroportuarias que prohíben mensajes políticos en sus instalaciones.

En correos electrónicos enviados a los trabajadores y en sitios web, varias agencias gubernamentales han adoptado un lenguaje en el que culpan a los demócratas por el cierre, mientras que algunos expertos argumentan que podría violar la Ley Hatch de 1939, que restringe ciertas actividades políticas de los empleados federales.

El cierre ha detenido las operaciones rutinarias y ha obligado a los aeropuertos a enfrentar interrupciones de vuelos. Los demócratas dicen que cualquier acuerdo para reabrir el gobierno debe abordar sus demandas de atención médica, mientras que los republicanos señalan que no negociarán hasta que sus opositores acepten retirar la suspensión de financiación del gobierno. Las primas de seguros se duplicarían si el Congreso no renueva los pagos de subsidios que expiran el 31 de diciembre.

En el video, Noem dice que la “máxima prioridad” de la TSA es ayudar a que el viaje sea agradable y eficiente, al tiempo que se mantiene la seguridad de los pasajeros.

“Sin embargo, los demócratas en el Congreso se niegan a permitir la financiación del gobierno federal, y debido a esto, muchas de nuestras operaciones se ven afectadas, y la mayoría de nuestros empleados de la TSA trabajan sin paga”, añade.

La Administración de Seguridad en el Transporte depende del Departamento de Seguridad Nacional. Aproximadamente 61.000 de los 64.130 empleados de la agencia están obligados a seguir trabajando durante el cierre. El Departamento dijo el viernes que el video se distribuye en aeropuertos de todo el país.

Una portavoz del DHS respondió a una solicitud de comentarios reiterando parte del mensaje del video de Noem.

“Es desafortunado que nuestra fuerza laboral haya sido puesta en esta posición debido a juegos políticos. Nuestra esperanza es que los demócratas pronto reconozcan la importancia de abrir el gobierno”, dijo la portavoz Tricia McLaughlin.

El Aeropuerto Internacional Harry Reid, en Las Vegas, dijo que debía “tener en cuenta las restricciones de la Ley Hatch”.

“Según las regulaciones aeroportuarias, las terminales y las áreas circundantes no son foros públicos designados, y la intención del aeropuerto es evitar el uso de la instalación para la promoción política o religiosa”, se lee en el comunicado.

El ejecutivo del condado de Westchester, Ken Jenkins, dijo que esa localidad, situada al norte de la ciudad de Nueva York, no reproducirá el video en su aeropuerto. En un comunicado, calificó el material de “inapropiado, inaceptable e incongruente con los valores que esperamos de los principales funcionarios públicos de nuestra nación”, y dijo que su tono es “innecesariamente alarmista” en relación con las operaciones en el Aeropuerto del Condado de Westchester.

“En un momento en que deberíamos centrarnos en garantizar la estabilidad, la colaboración y la preparación, este tipo de mensajes solo distrae de los problemas reales y socava la confianza pública”, dijo.

Incluso en estados conservadores, los aeropuertos no mostraban el video por varias razones. El Aeropuerto Internacional de Salt Lake City no reproducía el material porque la ley estatal prohíbe el uso de propiedad de la ciudad para fines políticos, señaló la portavoz del aeropuerto, Nancy Volmer.

El aeropuerto de Billings, Montana, “declinó amablemente” aunque tiene pantallas que podrían mostrar el video con audio, afirmó el martes el director asistente de aviación, Paul Khera.

“No queremos involucrarnos en la política partidista”, señaló. “Nos gusta mantenernos en el centro, no queríamos reproducir ese video.”

Los periodistas de The Associated Press Rio Yamat en Las Vegas y Mead Gruver en Fort Collins, Colorado, contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.