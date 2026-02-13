Diplomático a cargo del alto el fuego en Gaza dice que violaciones amenazan gobierno transitorio

El principal diplomático que supervisa el acuerdo de alto el fuego en Gaza negociado por Estados Unidos afirmó el viernes que las continuas violaciones del pacto suponen grandes obstáculos para la comisión palestina que se espera supervise la gobernanza y la reconstrucción tras la guerra.

Nickolay Mladenov, quien se desempeña como alto representante para Gaza del Consejo de Paz establecido por Estados Unidos, habló durante un panel de discusión en la Conferencia de Seguridad de Múnich. El consejo internacional, creado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump, tiene previsto reunirse la próxima semana.

La comisión de transición, integrada por administradores palestinos, se ha reunido en Egipto, pero aún no ha entrado en Gaza. Mladenov señaló que no podrá realizar su labor a menos que Hamás, el grupo miliciano que gobierna Gaza desde 2007, entregue el control institucional. También pidió más ayuda y una mejora de la seguridad.

El acuerdo exige que Hamás deponga las armas y que se despliegue una fuerza internacional de seguridad, pero no ha habido avances visibles en ninguno de los dos puntos. Israel ha seguido llevando a cabo ataques en respuesta a lo que, según afirma, son violaciones de la tregua. Milicianos palestinos también han atacado a fuerzas israelíes.

“Tenemos que asegurarnos de que se detenga lo que está ocurriendo ahora con las violaciones del alto el fuego. Sólo estamos dejando en ridículo al comité y, en última instancia, volviéndolo ineficaz”, dijo Mladenov.

Mladenov no expuso un calendario específico, pero indicó que “todo esto tiene que avanzar muy rápido”.

Alto el fuego busca poner fin a guerra de 2 años

La ministra palestina de Relaciones Exteriores, Varsen Aghabekian Shahin, quien intervino en el mismo panel, afirmó que el calendario es clave y añadió que Gaza no debe quedar separada de Cisjordania, ocupada por Israel. La Autoridad Palestina quiere gobernar ambos territorios de cara a una eventual condición de Estado, algo a lo que Israel se opone tajantemente.

El acuerdo de alto el fuego negociado por Estados Unidos el 10 de octubre intentó detener una guerra de más de dos años entre Israel y Hamás.

Aunque los combates más intensos han disminuido, el alto el fuego ha registrado fuego israelí casi a diario. Las fuerzas israelíes han llevado a cabo repetidos ataques aéreos y con frecuencia disparan contra palestinos cerca de zonas bajo control militar. Han muerto 591 palestinos, según funcionarios de salud de Gaza.

El Ministerio de Salud, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás, mantiene registros detallados de víctimas que las agencias de la ONU y expertos independientes consideran, por lo general, fiables. Pero no ofrece un desglose entre civiles y combatientes.

Los milicianos han perpetrado ataques a tiros contra tropas, e Israel sostiene que sus ataques son una respuesta a eso y a otras violaciones. Han muerto cuatro soldados israelíes.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció a Mladenov, un diplomático búlgaro, como director general del consejo encargado de supervisar la implementación de la segunda fase del alto el fuego, mucho más compleja.

Docenas de palestinos enterrados

Los cuerpos de 53 palestinos no identificados, junto con 86 restos humanos no identificados, fueron sepultados el viernes en un entierro masivo en un cementerio de Deir Al-Balah, en el centro de Gaza.

A principios de este mes, Israel transfirió a Gaza, a través de la Cruz Roja, los cadáveres de 54 palestinos y 66 cajas que contenían restos humanos, todos sin identificar. Sólo un cuerpo fue identificado por una familia, y los demás fueron enterrados el viernes.

Israel no proporcionó identificación de los cuerpos y no permite el ingreso a Gaza de material para pruebas de ADN.

Ziyad Obeid, director del Departamento de Cementerios del Ministerio de Asuntos Religiosos, dijo desde el lugar del entierro: “Se asigna un periodo de tiempo para que las familias identifiquen estos cuerpos y restos. Lamentablemente, ninguno de estos restos u órganos fue identificado”. ___

Hazboun colaboró desde Jerusalén. El periodista de The Associated Press Mike Catalini contribuyó a este despacho desde Trenton, Nueva Jersey.

