Envío de medicinas y suministros médicos de EEUU a Venezuela marca nueva era de cooperación

Un envío de medicamentos y suministros médicos procedente de Estados Unidos llegó a Venezuela el viernes, lo que refleja el nuevo espíritu de cooperación entre ambos países tras la sorprendente captura el mes pasado del entonces presidente Nicolás Maduro.

Laura Dogu, la principal diplomática de Estados Unidos en el país sudamericano, y el diplomático venezolano Félix Plasencia recibieron el envío, que contenía 6 toneladas métricas de medicamentos, en el aeropuerto a las afueras de la capital de Venezuela, Caracas.

“Es muy importante estabilizar el sistema de salud aquí en Venezuela”, dijo Dogu a los periodistas en el aeropuerto de Maiquetía. Añadió que el envío era “el primero de muchas donaciones” que llegarán “en los próximos días”.

La compleja crisis de Venezuela, que comenzó hace más de una década, provocó el colapso del sistema público de salud del país. Los hospitales están tan mal equipados que se pide a los pacientes que aporten los insumos necesarios para su atención, desde jeringas hasta tornillos quirúrgicos.

Plasencia describió la donación como un “mensaje de cooperación entre dos países soberanos”.

“Estamos haciendo lo mejor para nuestro pueblo”, indicó.

