Asamblea Nacional de Venezuela comienza a recibir pedidos de amnistía desde el extranjero

Venezolanos en el extranjero figuran ya entre las personas que han pedido ser exoneradas de responsabilidad penal, procesos judiciales o condenas bajo la Ley de Amnistía aprobada en el país sudamericano, anunció el presidente del Legislativo el jueves.

“Hemos ordenado” a la comisión especial de la Asamblea Nacional que está a cargo de velar por el cumplimiento de la ley, que “empiece a atender cualquier caso que provenga del extranjero, cualquier político o política venezolana” para acelerar el proceso, dijo Jorge Rodríguez, presidente del Legislativo unicameral y hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

El legislador declinó mencionar nombres pero ante la insistencia de los reporteros indicó que entre ellos figuran personas que “tuvieron una connotada participación en eventos de suma peligrosidad”.

“Hay personas que han ejercido la política en el pasado, que también han participado en eventos violentos, en usurpación de funciones, que en este momento están solicitando que la comisión de seguimiento aborde esos casos y los atienda”, acotó.

El gobierno niega que existan “presos políticos” y acusa a los detenidos de conspirar para desestabilizarlo.

La ley de Amnistía fue sancionada el 19 de febrero, apenas 20 días después de que la presidenta en funciones la presentara en un esfuerzo por impulsar la convivencia en el país. Delcy Rodríguez fue juramentada el 5 de enero, dos días después de la captura y traslado del entonces presidente Nicolás Maduro y su esposa a Nueva York para enfrentar cargos federales de tráfico de droga.

Justo uno de los puntos conflictivos de la ley radicaba en si se podía conceder amnistía a las personas que abandonaron el país para evitar un arresto. El proyecto de ley establecía que los exiliados debían “ponerse a derecho” ante un tribunal antes de acogerse a la amnistía.

El problema fue superado con una modificación que estableció que “excepcionalmente, cuando la persona no se encuentre a derecho y permanezca fuera del territorio nacional, podrá hacerse representar ante el tribunal competente mediante poder otorgado” a un abogado de su confianza y elección, “sin que sea necesaria ninguna otra formalidad”.

La Ley de Amnistía se aplica a dirigentes opositores, sindicalistas, activistas de derechos humanos, estudiantes, académicos y periodistas, entre otros. Excluye, en tanto, a los condenados por homicidio, narcotráfico, violaciones graves de derechos humanos y rebelión militar.

El jefe del Legislativo indicó que de las más 9.000 solicitudes recibidas se han otorgado “libertad plena“ hasta el momento 7.365 personas que ya tenían una medida cautelar de presentación o de arresto domiciliario. Otras 245, que estaban en prisión, también han recuperado su libertad plena desde que entró en vigor ese instrumento legal.