Estados Unidos y Venezuela acuerdan restablecer relaciones diplomáticas

Estados Unidos y Venezuela acordaron restablecer relaciones diplomáticas, lo que representa un cambio importante en una relación históricamente adversa, informó el jueves el Departamento de Estado.

La decisión se produce después de que funcionarios de la administración del presidente Donald Trump visitaran la nación sudamericana tras una operación militar estadounidense que depuso y capturó al expresidente Nicolás Maduro el 3 de enero. Desde entonces, el gobierno de Trump ha intensificado la presión sobre los leales a Maduro que ahora gobiernan la nación rica en petróleo.

Caracas y Washington rompieron relaciones en febrero de 2019 por decisión de Maduro y cerraron sus embajadas luego de que Trump, en su primer mandato, apoyó al líder opositor Juan Guaidó, entonces titular de la Asamblea Nacional, quien en enero de ese año se declaró presidente interino de Venezuela.

El Departamento de Estado afirmó en un comunicado que las conversaciones entre ambos países se centraron en “ayudar al pueblo venezolano a avanzar a través de un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente”.

Guaidó fue reconocido entonces por Estados Unidos y otras varias decenas de países como el gobernante legítimo de Venezuela, ya que consideran que los comicios de 2018 en los que Maduro (2013-2026) fue reelecto para un tercer mandato fueron fraudulentos.