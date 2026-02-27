Departamento de Licencias de Washington se disculpa por voz de IA en “español” tras video viral

Pulse “2” para oír las opciones en ¿acento español?

Durante meses, las personas que han llamado al Departamento de Licencias del estado de Washington y han solicitado el servicio automatizado en español han escuchado, en su lugar, una voz de IA hablando en inglés con un marcado acento español. Desde entonces, la agencia se ha disculpado y afirma que ya intenta solucionar el problema.

Maya Edwards, residente de Washington, se enteró de la voz con acento generado por IA el verano pasado, cuando su esposo mexicano intentó usar la opción en español mientras buscaba información sobre su licencia de conducir. Él es bilingüe, pero vio que el tiempo de espera para hablar con un representante de servicio al cliente en inglés era largo, así que pulsó “dos” para español.

Para Edwards, fue como una escena sacada de “Parks and Recreation”, una comedia en formato de falso documental que satiriza al gobierno local.

“En el momento nos pareció divertidísimo porque era tan absurdo”, dijo Edwards el jueves. “Pero, al mismo tiempo, plantea verdaderos problemas de accesibilidad para las personas que llaman todos los días y necesitan hablar en un idioma distinto del inglés”.

A principios de este mes, Edwards volvió a llamar al número y comprobó que el error persistía. Publicó un video de la llamada en TikTok, que acumuló alrededor de 2 millones de visualizaciones.

El Departamento de Licencias de Washington indicó en un comunicado que ya intentaba arreglar la opción en español y averiguar cómo ocurrió en primer lugar. Señaló que la opción de autoservicio incluye 10 idiomas y funciona con una tecnología más nueva impulsada por IA. Hasta el momento, se ignora si el problema afecta a otros idiomas; en los intentos realizados el jueves por The Associated Press para usar el servicio telefónico en algunos de los otros idiomas no se escucharon voces adicionales con acento.

“El DOL se disculpa por el error y con sus clientes por cualquier inconveniente”, se indica en el comunicado, refiriéndose a la agencia por sus siglas en inglés. “Un subproducto desafortunado de ampliar los servicios es que el DOL encontró problemas con la opción de autoservicio”.

La agencia declinó compartir el nombre del proveedor de IA que ofrece el servicio de traducción y remitió la pregunta a WaTech, el servicio interinstitucional de tecnología de la información del estado. Hasta el momento, un portavoz de la agencia no ha proporcionado el nombre del proveedor tras los mensajes de voz y correo electrónico que la AP dejó para solicitarlo.

La mañana del jueves, la línea de llamadas aún activaba la voz después de un mensaje, en inglés, en el que se reconocía que algunos servicios de traducción no funcionaban correctamente.

Cuando un reportero de la AP siguió las indicaciones para las opciones en español, se encontró con una voz en inglés con acento que solo decía los números en español.

“La espera estimada es de menos de ‘tres’ minutos”, dijo la voz, mencionando el número en español.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.