Una mujer demanda a McDonald’s tras encontrar algo “no apto para el consumo humano” en su Sausage McMuffin

Una mujer de Texas demandó a McDonald's después de que un Sausage McMuffin con huevo supuestamente la dejara inconsciente. Según la denuncia, revisada por The Independent, el producto no era “apto para el consumo humano”.

En la demanda civil, presentada el 26 de mayo ante el Tribunal Supremo de Manhattan, Yvette Hinds sostiene que el sándwich contenía "contaminantes, venenos, toxinas, parásitos, bacterias, gérmenes y organismos" que le provocaron diversas lesiones personales graves.

Tras terminar de comer el McMuffin, Hinds comenzó a sentirse "muy mal y con náuseas", además de experimentar "fuertes dolores y malestar en todo el cuerpo", según el escrito judicial.

La demanda afirma que sufrió lesiones graves y permanentes en sus sistemas físico, nervioso y mental como consecuencia de los alimentos presuntamente contaminados, y que tuvo que someterse a múltiples cirugías, procedimientos y tratamientos médicos. También señala que ya no puede realizar sus actividades domésticas habituales y que esa situación persistirá en el futuro.

“Como consecuencia directa del consumo de los alimentos antes mencionados, la demandante Yvette Hinds tuvo que incurrir en elevados gastos por atención y tratamiento médico, y seguirá afrontando importantes costos médicos en el futuro”, sostiene la demanda.

open image in gallery Según la demanda, un Sausage McMuffin con huevo como este dejó fuera de combate a una clienta de McDonald's ( McDonald's )

En un correo electrónico enviado el jueves, Mark Shirian, abogado de Yvette Hinds, declinó hacer comentarios o proporcionar más detalles sobre las lesiones que, según la demanda, sufrió su clienta.

Ni McDonald's ni el franquiciado responsable del local de Midtown Manhattan donde Hinds compró el desayuno respondieron a las solicitudes de comentarios de The Independent.

La denuncia se remonta al 25 de mayo de 2023, cuando Hinds adquirió un Sausage McMuffin con huevo en el restaurante McDonald's número 18884, ubicado en la intersección de la calle 51 y Broadway, en Manhattan.

Según el escrito judicial, el sándwich no era un alimento “razonablemente seguro”, sino que estaba “contaminado, adulterado y no era apto para el consumo humano”.

La demanda sostiene que, poco después de ingerir el McMuffin, Hinds se sintió mal y sufrió una infección e intoxicación como consecuencia del producto, sin que mediara culpa de su parte.

Asimismo, argumenta que, al venderle el desayuno, McDonald's garantizó y declaró que dicho alimento era “apto para el consumo”. Sin embargo, Hinds “desconocía” que el producto no era apto para el uso previsto ni para ser ingerido, según la denuncia.

open image in gallery El McDonald's de Midtown Manhattan donde Yvette Hinds asegura haberse enfermado gravemente tras consumir un Sausage McMuffin con huevo ( Google Maps )

La demanda también acusa a McDonald's de haber actuado con “negligencia y descuido” en la preparación, servicio, suministro, manipulación, inspección, almacenamiento, distribución, supervisión y control de los alimentos.

No es la primera vez que la cadena enfrenta este tipo de acusaciones. El año pasado, Louis Spitalieri, residente de Staten Island, Nueva York, demandó a McDonald's después de que, según afirmó, al morder una hamburguesa terminó con un mechón de cabello y un fragmento de metal en la boca.

También en 2024, la compañía fue demandada por Charles Olsen, un productor musical con una severa alergia a la leche, quien aseguró haber sufrido un shock anafiláctico después de que una rebanada de queso cayera accidentalmente sobre un Big Mac. Según la denuncia, el incidente lo dejó al borde de una insuficiencia respiratoria.

“Estamos muy agradecidos de que el señor Olsen siga con nosotros”, declaró entonces el abogado del productor.

En febrero de 2025, un pastor de Brooklyn también presentó una demanda contra McDonald's tras consumir un sándwich Chicken McCrispy que describió como "podrido" y que, según afirmó, le provocó graves problemas gastrointestinales durante unas seis semanas.

“Creo que mi fe me salvó”, dijo Irsaliev a The Independent. “Como dice la Biblia, si crees en Dios, ni siquiera el veneno podrá matarte”.

En el caso de Yvette Hinds, la demandante solicita una compensación económica a McDonald's Corporation y a la franquiciada 18884 Food Corporation, cuya cuantía será determinada durante el juicio. Además, reclama el pago de los honorarios de sus abogados y las costas judiciales.

Traducción de Leticia Zampedri