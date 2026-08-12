Demanda busca prohibir que empresa de Trump cobre por acceso anticipado a sus publicaciones

El presidente Donald Trump fue demandado en un tribunal federal para impedir que gane dinero con un nuevo servicio de pago en su empresa Truth Social, que ofrece acceso anticipado y exclusivo a sus publicaciones sobre la política de Estados Unidos.

La demanda sostiene que el acuerdo de Trump para publicar primero en el sitio de su propia empresa sobre decisiones políticas relacionadas con guerra, aranceles y otros asuntos viola la Constitución, y que los anuncios oficiales deberían estar disponibles para todos al mismo tiempo. La demanda se presenta después de que su empresa de medios, Trump Media & Technology, lanzara a principios de este mes un nuevo servicio de suscripción que cobra a firmas de Wall Street hasta 100.000 dólares al mes para recibir sus publicaciones más rápido y así usarlas para ganar dinero.

“Que un presidente venda acceso prioritario a noticias que él mismo genera en beneficio de una empresa privada que controla es tan descaradamente corrupto e inconstitucional que habría sido difícil incluso imaginarlo hace apenas unos años”, declaró Seth Stern, director de activismo en la Freedom of the Press Foundation, demandante en el caso junto con el medio The Intercept.

Trump Media manifestó que vender acceso rápido a operadores es algo común en su industria, y que los demandantes solo intentan silenciar al mandatario.

“La información del presidente Trump se difunde a través de innumerables plataformas y medios de comunicación, muchos de los cuales ofrecen API de suscripción”, indicó la empresa en un comunicado usando el acrónimo del servicio de acceso rápido. "Ahora, activistas de izquierda están tratando de manipular la justicia para censurarlo otra vez y perjudicar a nuestros accionistas”.

El servicio de acceso anticipado llega en un momento en que la empresa Trump Media pierde cientos de millones de dólares cada trimestre y su acción ha caído por debajo de 10 dólares desde 62 dólares poco después de salir a bolsa hace dos años.

Los demandantes argumentan que el acuerdo de Trump, que otorga acceso exclusivo en Truth Social a sus publicaciones durante seis horas antes de que se distribuyan en otros lugares, viola dos partes de la Constitución: el derecho de la Primera Enmienda a acceder a los comentarios de un presidente en igualdad de condiciones con otros miembros de la prensa y el público, y las prohibiciones de la Quinta Enmienda contra imponer condiciones irrazonables para obtener beneficios del gobierno.

La demanda solicita que se obligue a Trump Media a poner fin tanto al nuevo servicio de pago, llamado Truth API, como a su acuerdo de acceso exclusivo con su empresa en general.

Incluso antes de que el nuevo servicio de API comenzara a funcionar a principios de este mes, vigilantes de la ética criticaron que Trump publicara en Truth Social, al considerarlo un intento descarado de lucrar con la presidencia, similar a otras iniciativas para ganar dinero, especialmente las relacionadas con criptomonedas. A principios de este año, el presidente presentó un informe anual obligatorio de divulgación financiera que mostró que el año pasado obtuvo más de 1.000 millones de dólares de nuevos negocios de criptomonedas que su administración regula.

Entre otras medidas desde que fue reelegido, la empresa de finanzas digitales de Trump, World Liberty Financial, recibió una inversión de 500 millones de dólares de una compañía vinculada al gobierno de Emiratos Árabes Unidos y vendió cientos de millones de dólares en monedas meme de Trump, como recuerdos especiales, a sus seguidores y a posibles solicitantes de favores federales, incluido un multimillonario que enfrentaba una demanda federal que luego fue suspendida y después resuelta.

Además del Trump el litigio presentado en el Distrito Sur de Nueva York nombra como demandados a su subjefe de gabinete Daniel Scavino y a su asistente ejecutiva Natalie J. Harp.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.