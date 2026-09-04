Gobierno de Trump elimina datos sobre acoso por género en encuesta de derechos civiles escolares

El gobierno del presidente Donald Trump publicó discretamente esta semana una actualización de una importante encuesta sobre derechos civiles en las escuelas, de la que se eliminó toda la información relacionada con estudiantes no binarios o con el acoso basado en la identidad de género.

Las cifras provienen de la Recopilación de Datos de Derechos Civiles del Departamento de Educación, una encuesta federal que abarca a casi todas las escuelas públicas del país. La publicación de esta semana corresponde al ciclo escolar 2023-2024, cuando la encuesta incluía “no binario” como categoría de género junto con masculino y femenino.

Sin embargo, un análisis de The Associated Press muestra que, en todas las columnas con información relacionada con la identidad de género, las cifras fueron sustituidas por un código que indica “Suprimido en cumplimiento de una orden ejecutiva”. Esto alude a una orden ejecutiva que Trump firmó el día de su investidura, en la que pidió que el gobierno federal definiera el sexo únicamente como masculino o femenino.

El gobierno también suprimió el número de denuncias de hostigamiento o acoso escolar por motivos de identidad de género en las escuelas, la información sobre si los distritos contaban con políticas escritas que prohibieran ese tipo de hostigamiento y cualquier enlace a dichas políticas.

Esas preguntas en la recopilación de datos están diseñadas para captar las experiencias de estudiantes transgénero y no binarios —si sufren hostigamiento, participan en deportes o enfrentan una disciplina excesivamente severa—, explicó Seth Galanter, investigador principal del Edley Center on Law and Democracy y exabogado de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación durante las administraciones de Biden y Obama.

Galanter indicó que solo los distritos escolares que ya recopilaban datos sobre estudiantes trans y no binarios estaban obligados a reportarlos al gobierno federal, y que aproximadamente 1.800 de los más de 13.000 distritos escolares de Estados Unidos presentaron datos en la recopilación más reciente.

“Estamos perdiendo la experiencia detallada de esos chicos”, manifestó Galanter. “Existen en el mundo, sus escuelas reconocen su existencia, pero ahora ya no tenemos ninguna manera de tener algún tipo de panorama local, estatal o nacional sobre estos chicos y cómo es su experiencia escolar”.

Hasta el momento, el Departamento de Educación no ha respondido a una solicitud de comentarios.

La Casa Blanca ha puesto en la mira los esfuerzos para dar cabida a estudiantes trans

La supresión de datos refleja los esfuerzos más amplios del gobierno de Trump por atacar las protecciones para estudiantes transgénero y no binarios en las escuelas. La Casa Blanca ha chocado repetidamente con escuelas y universidades por las adaptaciones para estudiantes transgénero, y el Departamento de Justicia anunció esta semana una demanda federal contra el sistema escolar de Kansas City, Kansas, por sus políticas sobre estudiantes transgénero.

También es uno de los muchos casos en los que el gobierno ha eliminado de los recursos gubernamentales datos relacionados con el género.

El Williams Institute, un centro de investigación sobre derecho y políticas públicas LGBTQ+ con sede en la Facultad de Derecho de la UCLA, ha identificado alrededor de 360 casos en los que el gobierno de Trump eliminó información relacionada con la orientación sexual o la identidad de género de recopilaciones de datos federales, desde encuestas de Medicare que preguntaban sobre discriminación en consultorios médicos hasta datos sobre jóvenes sin hogar.

La autora del informe del Williams Institute, Lauren Bouton, señaló que la Oficina de Derechos Civiles podría haber usado los datos para identificar escuelas que tienen un problema de acoso contra estudiantes no binarios y luego exigirles que siguieran un plan de acción para mejorar.

La Recopilación de Datos de Derechos Civiles es una de las fuentes más importantes y completas del país sobre datos relacionados con la oportunidad educativa en las escuelas públicas. Como exige la ley federal, la Oficina de Derechos Civiles recopila información de todas las escuelas del país sobre temas como disciplina, castigo corporal, acoso escolar y hostigamiento, y acceso a cursos avanzados.

La falta de transparencia en torno a la actualización más reciente podría erosionar la confianza pública que el gobierno ha trabajado para construir respecto a sus datos de derechos civiles, afirmó Ivy Morgan, directora de investigación y datos en EdTrust, un centro de análisis con sede en Washington, D.C., que aboga por la equidad educativa.

“La forma en que se publicaron estos datos forma parte de un patrón de larga data que hemos observado durante los últimos dos años”, afirmó Morgan. “A este gobierno simplemente no le importan los datos, no le importa la investigación, no le importan las pruebas. Y en particular, no le importa esa información cuando nos ayuda a entender las experiencias de estudiantes y personas que están marginadas en nuestra sociedad”.

La encuesta se envió a las escuelas poco antes de que Trump asumiera el cargo

Los preparativos para la recopilación de datos más reciente comenzaron durante el gobierno del expresidente Joe Biden, y Morgan dijo que el intento de reunir datos sobre estudiantes no binarios y trans fue uno de los esfuerzos más exhaustivos hasta la fecha por parte del gobierno federal. La encuesta se envió a las escuelas un mes antes de que Trump fuera investido.

Aunque Trump ya había anunciado que su administración eliminaría las preguntas relacionadas con la identidad de género, no estaba claro si eso afectaría los datos de 2024 o solo a encuestas futuras.

La última vez que se actualizó la recopilación de datos, durante el gobierno de Biden, se publicó junto con un informe detallado sobre tendencias en equidad y oportunidades educativas que incluía hallazgos según los cuales los estudiantes negros y latinos tenían mucha más probabilidad que los estudiantes blancos de asistir a escuelas donde la mayoría de los docentes no estaban certificados y mucha menos probabilidad de tener acceso a cursos avanzados de matemáticas en la secundaria.

Este año, los nuevos datos se publicaron sin ningún informe adjunto. No hubo un anuncio oficial del Departamento de Educación de que habían llegado nuevos datos. La única señal del cambio fue una sola fila añadida a la lista de tablas de datos del departamento. Hasta el viernes, la página principal del sitio web de la recopilación de datos mostraba los datos de 2021-2022 bajo el encabezado “¿Qué hay de nuevo?”

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.