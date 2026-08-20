Decenas de miles de personas en Indiana siguen sin electricidad una semana después de tormentas

Decenas de miles de personas en el noroeste de Indiana seguían sin electricidad el miércoles, más de una semana después de que fuertes tormentas derribaran árboles y cables en toda la región.

Northern Indiana Public Service Co. indicó que sus cuadrillas han estado trabajando sin parar para reparar los cortes, pero 75.000 clientes seguían sin electricidad hasta la tarde del miércoles, en su mayoría en el condado de Lake, junto a la frontera con Illinois.

Entre ellos había más de 20.000 clientes en Gary, donde los residentes volvieron a hacer fila en centros comunitarios para recibir comidas calientes y tener un lugar para cargar sus teléfonos.

Las últimas noticias para Gary no eran buenas: se prevé el restablecimiento total del servicio allí hasta el 25 de agosto, dijo NIPSCO.

Aproximadamente 300 postes y 44 torres de transmisión eléctrica necesitan ser reparados o reemplazados en Gary como resultado de la tormenta, que trajo vientos de 159 kilómetros por hora (99 mph), dijo Melody Birmingham, una ejecutiva de la empresa matriz de NIPSCO.

Birmingham reconoció la carga de perder alimentos perecederos y de que la gente viva durante días sin aire acondicionado después de una tormenta "histórica” que inicialmente dejó a 300.000 clientes sin servicio.

“Estas no son reparaciones simples”, comentó Birmingham en una conferencia de prensa. “Son sistemas que se están reconstruyendo”.

La empresa afirma que no se ignora a los residentes de bajos ingresos

Jeremy Spurrier, de 51 años, comentó que se considera afortunado de tener un generador en su casa en la localidad de Portage, a unos 64 kilómetros (40 millas) al suroeste de Chicago. Pero el generador es caro —consume alrededor de 75 dólares en gasolina al día— y Spurrier dijo que su familia ha recurrido a alimentos no perecederos. Además, conduce hasta Illinois para conseguir hielo y enfriar su insulina.

“Si me quedo sin hielo, son varios cientos de dólares de insulina que se arruinan”, expresó.

Gary, una ciudad de población mayoritariamente negra, se ha visto particularmente afectada, y algunos residentes han manifestado frustración porque están siendo desatendidos. Birmingham negó que se estuviera pasando por alto a los residentes de bajos ingresos y culpó a publicaciones en redes sociales.

“Tenemos zonas que probablemente son acomodadas donde también seguimos teniendo clientes sin servicio... Esto no tiene nada que ver con la raza ni con ningún tipo de división”, afirmó Birmingham, quien es de raza negra. “En realidad es cuestión de dónde golpeó la tormenta”.

El alcalde de Gary, Eddie Melton, reconoció que los habitantes estaban “frustrados y agotados”, pero afirmó que más de 600 obreros estaban trabajando para restablecer la electricidad en la ciudad.

“Quiero reiterar que claramente esto no es sólo una situación de Gary. Es una situación del noroeste de Indiana”, manifestó Melton.

Sin daños por la tormenta, pero sin electricidad

Entre quienes han muerto desde que comenzaron las tormentas el 11 de agosto figuran un niño de 4 años, tres hombres y tres mujeres, informó Liz Woods, portavoz del Departamento de Seguridad Interior del estado.

En Whiting, Indiana, Myra Carden, de 74 años, dijo que su casa no sufrió daños por la tormenta, “ni siquiera una silla se volcó en el patio”. Pero el miércoles estaba en su segundo apagón.

Carden, su hijo y sus tres perros se quedaron sin electricidad durante más de dos días la semana pasada. Luego, la luz se volvió a ir el martes.

“Más de una vez he presentado un reporte de corte”, comentó. “Lo único que me responden es: ‘Usted ya presentó un reporte’. Bueno, ¿qué quieren que haga?".

Carden usa un generador para mantener el refrigerador funcionando, pero solo cuando hay alguien en casa para vigilarlo.

“Tenemos un congelador grande en el garaje, lleno de carne de res y pollo. Estoy segura de que todo se va a tirar”, manifestó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.