Primarias en EEUU podrían influir en batalla por el control del Congreso

A medida que la temporada de primarias se acerca a su fin, la atención se dirige a Florida, Wyoming, California y Alaska, donde las primarias del martes destacarán los esfuerzos republicanos de redistribución de distritos y las batallas entre el establishment demócrata y la izquierda progresista.

También entran en juego un puñado de candidatos acosados por escándalos, varias personas que se postulan con apellidos idénticos y varios titulares en riesgo de derrota.

Las contiendas del martes ayudarán a dar forma a las reñidas elecciones de mitad de mandato este otoño para determinar el control del Congreso, donde los republicanos tienen una ligera ventaja, y ofrecerán un referéndum sobre el segundo mandato del presidente Donald Trump.

A continuación, un vistazo a las contiendas:

Lista histórica de candidatos negros a gobernador

El representante de Florida Byron Donalds, respaldado por Trump y una estrella en ascenso en el Partido Republicano, se postula para suceder al gobernador Ron DeSantis y convertirse en el primer gobernador negro del estado. Si Donalds gana, pasará a formar parte de una lista histórica de nominados negros a gobernador que incluye al representante republicano John James en Michigan y a Lisa Demuth, quien derrotó en Minnesota a Mike Lindell, empresario de MyPillow y promotor de teorías conspirativas.

Del lado demócrata, David Crowley ganó la primaria por un margen ínfimo frente a una socialista democrática en Wisconsin, sumándose al fiscal general Aaron Ford en Nevada, al representante estatal Jermaine Johnson en Carolina del Sur y a la exalcaldesa de Atlanta Keisha Lance Bottoms, quien se postula en Georgia para convertirse en la primera mujer negra gobernadora del país.

Actualmente solo hay un gobernador negro en el país: el demócrata Wes Moore de Maryland, quien busca la reelección en noviembre.

El ganador republicano en Florida se enfrentaría a David Jolly, un exrepublicano que pasó a independiente y luego a demócrata.

Redistribución de distritos provoca nuevas batallas

La reestructuración republicana de distritos trastocó el mapa congresional de Florida, lo que ha creado algunos enfrentamientos incómodos.

El más polémico enfrenta a la veterana representante demócrata Debbie Wasserman Schultz con la exrepresentante Sheila Cherfilus-McCormick en un distrito del sur de Florida que es casi de mayoría negra. Cherfilus-McCormick renunció a principios de este año bajo la amenaza de sanciones éticas de la Cámara, pero ahora quiere recuperar su escaño.

Wasserman Schultz, ex presidenta nacional del partido que busca un 12º mandato en el Congreso, es la única candidata blanca que compite contra cuatro candidatos negros en una zona del condado de Broward que ha ayudado a enviar demócratas negros al Congreso desde 1992. Su decisión de postularse ha planteado preguntas sobre la representación y ha avivado una profunda animadversión, incluidas acusaciones de un rival de que “nos apuñaló por la espalda”.

¿Forasteros y regresos en ciernes en Florida?

La contienda para cubrir el escaño de Donalds en la Cámara presenta un elenco de personajes parecido al de un reality show, incluidos varios que han pasado tiempo en prisión y un puñado que se ha postulado en otros estados.

El grupo incluye a dos exmiembros del Congreso que intentan regresar tras salir envueltos en escándalos. El paso del exrepresentante de Carolina del Norte Madison Cawthorn estuvo marcado por repetidas detenciones de tráfico, armas en controles de aeropuertos y una afirmación de que lo habían invitado a una orgía en Washington. El exrepresentante de Nueva York Chris Collins, quien renunció antes de declararse culpable de cargos por uso de información privilegiada, cumplió condena en prisión antes de ser indultado por Trump.

Catalina Lauf, respaldada por Trump, se postuló dos veces al Congreso en Illinois. Perdió la primaria de 2020 frente a Jim Oberweis, exsenador estatal, quien también se mudó a Florida y se postula para el escaño.

Otro candidato, Ola Hawatmeh, se postuló anteriormente sin éxito al Congreso en Nueva York, mientras que Linda Sawyer lo intentó una vez en Michigan.

También compite John Strand, exactor de televisión, modelo de ropa interior y modelo de portadas de novelas románticas, quien cumplió condena en prisión por su papel en el asalto del 6 de enero de 2021 al Capitolio.

Progresistas vs. candidatos del establishment

La batalla interna entre candidatos progresistas y del establishment que ha sacudido al Partido Demócrata en estados como Wisconsin, Minnesota y Michigan ahora llega a un territorio más conservador.

La legisladora estatal progresista Angie Nixon se enfrenta al teniente coronel retirado del Ejército Alex Vindman, exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional que ofreció un testimonio contundente contra Trump en su juicio político de 2019. Ambos se postulan en la elección especial de Florida para cubrir los últimos dos años del antiguo mandato en el Senado del secretario de Estado Marco Rubio.

Es probable que el ganador se enfrente a la senadora interina Ashley Moody, la republicana designada por DeSantis para el escaño.

Otras contiendas también exhibirán las fracturas internas. En el sur de Florida, el representante Jared Moskowitz se postula para la reelección en un nuevo distrito favorable a los republicanos contra el organizador sindical y socialista democrático Oliver Larkin.

Mientras tanto, los titulares republicanos enfrentan sus propios desafíos. El representante Cory Mills, que busca un tercer mandato, ha estado acosado por una investigación ética derivada de acusaciones de agresión, violencia doméstica y violaciones a las normas de financiamiento de campañas, que él niega.

En Alaska, candidatos con el mismo nombre

En una contienda por el Senado que se espera sea una de las más observadas del país este otoño, el senador republicano Dan Sullivan, aliado de Trump que busca un tercer mandato, se enfrenta a otro candidato que también se llama Dan Sullivan.

Los republicanos han sostenido que el segundo Sullivan, que aparecerá en la boleta como “Daniel J. Sullivan Jr.”, es un candidato ficticio que se postula a instancias de los demócratas para causar confusión. Dan J. Sullivan Jr., un maestro jubilado, ha negado la acusación.

También compite la exrepresentante Mary Peltola. Fue la primera persona nativa de Alaska en servir en el Congreso, y se convertiría en la primera senadora nativa de Alaska si gana en noviembre.

Bajo el sistema de primarias abiertas de Alaska, todos los candidatos aparecen en la misma boleta, y los cuatro que reciben más votos avanzan a una elección general con votación por orden de preferencia.

Hay otros apellidos que los habitantes de Alaska deberán tener claros.

El representante republicano Nick Begich enfrenta un campo abarrotado en su intento de lograr un segundo mandato en el único escaño congresional del estado. Su tío, el exsenador estatal Tom Begich, y el exrepresentante estatal Jonathan Kreiss-Tomkins son los dos demócratas en la contienda por la gobernación. Tom Begich es hermano de Mark Begich, un exsenador demócrata a quien Sullivan derrotó en 2014.

Se abren escaños en Wyoming

Por primera vez en más de 30 años, Wyoming tiene escaños abiertos para gobernador, Senado y Cámara, todos en disputa en un estado donde los republicanos registrados superan a los demócratas por una proporción de 7 a 1.

La decisión de la senadora republicana Cynthia Lummis de retirarse tras un solo mandato ha desencadenado una reacción en cadena, con la representante Harriet Hageman postulándose para reemplazarla.

Cuenta con una ventaja abrumadora en recaudación de fondos y se hizo muy conocida tras derrotar en 2022 a la exrepresentante Liz Cheney, una de las críticas republicanas más severas de Trump.

Nueve republicanos, por su parte, compiten para reemplazar a Hageman como el único representante del estado.

El actual gobernador de Wyoming, el republicano Mark Gordon, consideró buscar un tercer mandato y desafiar una ley estatal de límites pero finalmente decidió no hacerlo.

California: Influencia de grupo proisraelí

En el Área de la Bahía de California, los votantes elegirán un reemplazo para el representante demócrata Eric Swalwell, cuya renuncia en medio de acusaciones de agresión sexual puso fin a su postulación a gobernador.

El 14º Distrito de California seguirá bajo control demócrata, ya que la senadora estatal Aisha Wahab y la presidenta de la junta de Bay Area Rapid Transit, Melissa Hernandez, avanzaron desde una primaria especial abierta.

La contienda retoma un tema que apareció en otras primarias demócratas este año: el gasto externo, en particular de grupos de cabildeo proisraelíes. El super PAC del Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC, por sus siglas en inglés) ha gastado más de 2 millones de dólares contra Wahab y respaldando a Hernandez, y otro grupo con financiamiento del super PAC ha gastado casi 2 millones en apoyo a Hernandez.

El gasto de grupos proisraelíes pareció resultar contraproducente en la reciente primaria demócrata para el Senado en Michigan, donde Abdul El-Sayed salió victorioso pese a decenas de millones de dólares que respaldaron a su oponente, la representante Haley Stevens.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.