La policía investiga una posible explosión ante la embajada de EEUU en Oslo. No hay heridos

NORUEGA-EMBAJADA
NORUEGA-EMBAJADA (AP)

La policía noruega investigaba el domingo una posible explosión ante la Embajada de Estados Unidos en Oslo durante la madrugada, informaron las autoridades.

No se reportaron heridos. La policía recibió reportes de un “fuerte estruendo” o una explosión alrededor de la 1 de la mañana, indicó la policía de Oslo en un comunicado de prensa.

La Embajada de Estados Unidos en Oslo y la policía no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. No se disponía de otros detalles.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

