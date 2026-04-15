Millones en EE. UU. aprovechan exenciones de impuestos de Trump

Ha llegado la fecha límite para la declaración de impuestos en Estados Unidos y el gobierno ha anunciado que millones de contribuyentes se han beneficiado de nuevas exenciones, aunque la percepción pública sobre la carga fiscal sigue siendo elevada.

Un funcionario del Tesoro, que habló bajo condición de anonimato el martes antes del plazo, informó que más de 53 millones de personas solicitaron deducciones bajo las disposiciones de la enorme ley republicana de impuestos y gasto.

Específicamente, 6 millones de individuos aprovecharon la exención de impuestos sobre propinas, 21 millones se beneficiaron de la deducción por horas extra y 30 millones de adultos mayores solicitaron la deducción ampliada.

Desde la perspectiva gubernamental, la temporada de presentación de 2026 ha sido un éxito. Sin embargo, estos datos contrastan con encuestas recientes que indican que el 70 % de los estadounidenses aún considera que sus impuestos son altos, a pesar de que la ley fiscal republicana prometía grandes ahorros para los contribuyentes.

open image in gallery La temporada de 2026 llega mientras el IRS ha atravesado una rotación en su liderazgo ( AP foto/David A. Lieb )

La Casa Blanca se jactó, cuando comenzó la temporada de impuestos en enero, de que se proyectaba que los reembolsos promedio aumentarían al menos 1.000 dólares. Pero actualmente, el monto promedio del reembolso es de 3.462 dólares, según los datos más recientes del Servicio Interno de Impuestos (IRS), lo que representa un aumento del 11 % —o alrededor de 350 dólares— frente al reembolso promedio del año fiscal pasado, de 3.116 dólares.

El Tesoro ha cambiado su mensaje para destacar que los reembolsos de esta temporada han subido un 24 % en comparación con el promedio de cuatro años de reembolsos antes de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo.

La Casa Blanca ha intentado promover los recortes de impuestos como una forma de entusiasmar a los votantes con la manera en que está manejando la economía de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre, pero el mensaje se ha visto opacado durante semanas por el aumento de los precios de la gasolina provocado por la guerra en Irán.

La temporada de 2026 llega mientras el IRS ha atravesado una rotación en su liderazgo y ha reducido su plantilla en un 27 % durante el último año mediante recortes impulsados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental.

El director ejecutivo del IRS, Frank Bisignano, tiene previsto testificar ante el Comité de Finanzas del Senado el miércoles.

En su testimonio público ante los legisladores, Bisignano tiene previsto destacar la implementación por parte del IRS de la ley fiscal republicana.

Sin embargo, los legisladores demócratas se centraron en las revelaciones del IRS sobre la divulgación de información confidencial de contribuyentes al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como parte de un acuerdo entre ICE y el Departamento de Seguridad Nacional para compartir información con el propósito de identificar y deportar a personas que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.