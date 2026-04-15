Sindicato de maestros protesta en Colombia en reclamo de mejoras en el servicio de salud

Cientos de maestros protestaron el miércoles en la capital colombiana en reclamo de mejoras en el servicio de salud especial que los cobija a ellos y a sus familias, alegando fallas en la implementación del nuevo modelo introducido por el gobierno hace dos años.

“Tenemos una situación muy difícil en salud. Hemos sido pacientes, pero necesitamos que el modelo se consolide de tal manera que garantice una salud digna”, dijo a The Associated Press Domingo Ayala Espitia, presidente del sindicato Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).

En Bogotá atendieron a la convocatoria del sindicato maestros de departamentos del centro del país como Boyacá, Casanare y Cundinamarca. Mientras tanto, se replicaron manifestaciones en ciudades como Medellín, Cúcuta, Bucaramanga y Pereira.

La inconformidad con el sistema de salud se ha sostenido luego de que en 2024 entró en vigencia el nuevo modelo de salud con un enfoque en la prevención de enfermedades, que prometía eliminar la intermediación de privados, dando al Estado la responsabilidad de operar el sistema.

Se trató de una apuesta clave del gobierno de Gustavo Petro, primer izquierdista en la presidencia del país, que modificó el régimen especial de salud de los maestros con los principios que, según considera, deberían regir también en el sistema de salud para el resto del país, pero que el Congreso ha rechazado.

“Nosotros no estamos en contra del modelo, sino que pedimos que se cumpla”, aclaró Ayala Espitia recalcando que no estaban protestando contra el gobierno de Petro, al cual el sindicato de maestros ha apoyado en su mandato, sino en contra de quienes están a cargo del servicio de salud.

En el diario vivir, los maestros alegan demoras para acceder a citas médicas y recibir medicamentos. Blanca Turriago, maestra de Fómeque, un municipio a 50 kilómetros de Bogotá, relató a AP que hay escasa disponibilidad en los hospitales de su zona cuando se requieren médicos especialistas.

“Para los especialistas que necesitamos, porque la mayoría somos adultos mayores, no tenemos disponibilidad porque no los contratan. En la semana va un solo especialista para atender toda la población”, relató Turriago.

Fallas de implementación

En el modelo actual de salud, la Fiduprevisora —entidad vinculada al Ministerio de Hacienda— administra los recursos del fondo de prestaciones sociales del magisterio FOMAG, atendiendo a más de 800.000 afiliados, entre maestros y sus familiares.

Herman Bayona, vicepresidente de FOMAG, reconoció a la AP que existen “situaciones irregulares y que la prestación del servicio no se condice con las condiciones dignas de atención” para los maestros. Indicó que están trabajando en las mejoras, pero que estabilizar la atención del nuevo modelo de salud no se dará en el corto plazo.

Para Bayona, las fallas no son del nuevo modelo, sino de la ausencia de su implementación que, asegura, ha sido bloqueada por “intereses económicos de las IPS (instituciones prestadoras de servicios de salud) y otros intereses políticos”.

En las calles del centro de Bogotá, los maestros reclamaban con un megáfono que el sistema de salud estaba siendo saboteado por la “extrema derecha”. Petro también ha denunciado que ha sido saboteado y ha pedido que se investiguen presuntos casos de corrupción.

El nuevo modelo de salud prometió llevar la atención en salud a los territorios más apartados del país e implementar la salud preventiva. Sin embargo, Bayona reconoció que esa territorialización no se ha logrado, asegurando que hay un “monopolio” de ciertas IPS que continúan concentrando la atención en las urbes.