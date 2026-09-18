Policía de Nigeria lanza gas lacrimógeno contra protesta por la muerte de 37 mineros detenidos

La policía de Nigeria lanzó gases lacrimógenos contra decenas de personas que participaban el viernes en una protesta por la muerte de 37 mineros mientras estaban detenidos.

El gobernador del estado de Níger, Mohammed Umaru Bago, explicó el jueves que los mineros, que fueron arrestados a principios de semana por presunta minería ilegal por efectivos del Cuerpo de Seguridad y Defensa Civil de Nigeria, murieron bajo custodia. Aunque las autoridades apuntaron que los decesos se debieron a un supuesto brote de una enfermedad, sobrevivientes contaron a The Associated Press que los mineros fallecieron asfixiados.

Decenas de jóvenes, incluyendo mineros y sus familiares, se congregaron cerca de la oficina del Cuerpo de Defensa Civil el viernes. Agentes acordonaron la zona e intentaron dispersar a los manifestantes disparando cartuchos de gas lacrimógeno. Los inconformes sostienen que los mineros fueron asesinados en represalia por ataques previos de algunos contra efectivos de la unidad.

El gobierno de Nigeria suspendió el viernes al comandante de la agencia en el estado de Níger.

“Es un incidente lamentable. Se llevará a cabo una investigación completa mientras el comandante bajo cuya supervisión ocurrió esto permanece suspendido”, señaló el ministro del Interior en un comunicado.

La minería ilegal es un problema grave en Nigeria, donde analistas afirman que financia las actividades de grupos armados, algunos de los cuales controlan las explotaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.