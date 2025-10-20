Cuerpo de nepalí tomado como rehén por Hamás es repatriado para su entierro

El cuerpo de un estudiante nepalí que se encontraba entre los rehenes retenidos en Gaza llegó a Katmandú el lunes después de ser repatriado, informaron las autoridades.

Los restos de Bipin Joshi fueron trasladados desde el Aeropuerto Internacional Ben Gurion de Israel en Tel Aviv y llegaron al Aeropuerto Internacional Tribhuvan. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nepal indicó que el cuerpo de Joshi sería llevado a su ciudad natal de Bhimdattanagar el lunes por la noche.

“El gobierno de Nepal realizó varios intentos a diferentes niveles, en la medida de lo posible, para lograr la liberación de Joshi mientras estaba en cautiverio”, afirmó el ministerio en un comunicado.

Joshi estaba entre 17 estudiantes nepalíes que estudiaban agricultura en el sur de Israel cuando Hamás lanzó su ataque el 7 de octubre de 2023, que desató la guerra en Gaza. Había llegado a Israel un mes antes en un programa de intercambio estudiantil para trabajar y estudiar en el Kibutz Alumim, cerca de la frontera con Gaza.

El ataque de Hamás dejó 10 estudiantes nepalíes muertos y seis heridos antes de que Joshi, entonces de 22 años, fuera secuestrado.

El 14 de octubre, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que Joshi fue asesinado en cautiverio durante los primeros meses de la guerra. Su muerte fue declarada mientras su madre y hermana se encontraban en Estados Unidos presionando a la comunidad internacional, incluidas las Naciones Unidas, para su liberación.

La primera ministra de Nepal, Sushila Karki, rindió homenaje a Joshi durante una ceremonia en el aeropuerto de Katmandú, donde cubrió su ataúd con la bandera nacional.

“El coraje y la valentía de Bipin son motivo de orgullo para cada nepalí”, expresó Karki. “Es un hijo de Nepal, un hijo de cada madre. Nunca lo olvidaremos. Vive en nuestros corazones”.

