Orden judicial impide que forense revele detalles del cuerpo de Celeste Rivas hallado en Tesla de D4vd

La policía de Los Ángeles bloqueó al médico forense del condado para impedir que divulgue detalles sobre la muerte de una adolescente cuyo cuerpo apareció en la cajuela de un auto registrado a nombre del cantante D4vd, informó el lunes la oficina del forense.

Celeste Rivas Hernández fue hallada sin vida el 8 de septiembre dentro de un Tesla confiscado en Los Ángeles, poco después de cumplir 15 años. Varios medios reportaron que el auto pertenece a D4vd, cuyo nombre legal es David Anthony Burke, de 20 años.

En un comunicado, la oficina del forense señaló que recibió una “orden judicial, solicitada por el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), para aplicar una retención de seguridad” al caso de Rivas Hernández. En la orden, emitida el viernes, se exige que no se libere ni publique “ningún registro o detalle del caso”, incluida la causa y la manera de muerte y el informe del forense, hasta nuevo aviso, indicó la autoridad.

La orden se emitió varios días después de que distintas cadenas de televisión de Los Ángeles informaran que la policía considera al cantante alt-pop nacido en Houston un sospechoso, según fuentes anónimas. El Departamento de Policía de Los Ángeles no ha confirmado esa información, y Blair Berk, abogada de D4vd, no respondió a la solicitud de comentarios del lunes.

El capitán del LAPD Mike Bland afirmó que la retención de seguridad no se solicitó para limitar la transparencia, sino para preservar la integridad de la investigación, que sigue en manos de detectives de la División de Robos y Homicidios.

“Se hizo para que nuestros investigadores reciban la información antes que los medios y el público”, señaló Bland.

El decano del Cuerpo Médico Forense, el doctor Odey Ukpo, dijo que este tipo de retenciones “prácticamente no existen en otros condados” de California.

“Estamos comprometidos con servir a nuestra comunidad con total transparencia; sin embargo, la ley nos impide hacerlo mientras la orden judicial siga vigente en este caso”, afirmó Ukpo.

Mediante un comunicado publicado en septiembre, el equipo forense del condado señaló que el cuerpo de Rivas Hernández “se encontró en un estado de descomposición severa” y que probablemente “permaneció sin vida dentro del vehículo durante un periodo prolongado antes de ser descubierto”.

Rivas Hernández fue vista por última vez en abril de 2024 en Lake Elsinore, donde creció, a unos 95 kilómetros al sureste del centro de Los Ángeles.

D4vd ganó popularidad entre la generación Z por su mezcla de indie rock, R&B y lo-fi pop. Se volvió viral en TikTok en 2022 con el tema ‘Romantic Homicide’, que alcanzó el puesto número 4 en la lista Hot Rock & Alternative Songs de Billboard. Luego firmó con Darkroom e Interscope Records y lanzó su EP debut Petals to Thorns y un segundo trabajo, The Lost Petals, en 2023.

El cantante estaba de gira con su primer álbum de larga duración, Withered, lanzado en abril. Sus dos últimos conciertos en Norteamérica, en San Francisco y Los Ángeles, además de una presentación programada en el Museo Grammy de LA, fueron cancelados, al igual que una gira europea que debía comenzar en Noruega el 1 de octubre.

