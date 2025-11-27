Trump suspende peticiones de inmigración de Afganistán tras tiroteo contra la Guardia Nacional en D. C.

Estados Unidos suspendió todas las solicitudes de inmigración de Afganistán después de que dos miembros de la Guardia Nacional recibieran disparos en Washington, en un ataque calificado por Donald Trump de “acto terrorista”.

Un afgano fue identificado el miércoles como sospechoso del tiroteo cerca de la Casa Blanca. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. informó que se suspendieron las solicitudes de inmigración de manera “indefinida” y que se tomó la decisión a la espera de una revisión de los “protocolos de seguridad e investigación”.

La medida se anuncia después de que Trump pidiera a su Gobierno que volviera a examinar a los inmigrantes afganos que entraron en Estados Unidos cuando Joe Biden era presidente.

“La protección y seguridad de nuestra patria y del pueblo estadounidense sigue siendo nuestro único enfoque y misión”, declaró el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en una publicación en X/Twitter.

open image in gallery El tiroteo tuvo lugar el miércoles en Washington, cerca de la Casa Blanca ( Reuters )

El sospechoso del tiroteo, Rahmanullah Lakanwal, es un ciudadano afgano de 29 años que residía en el estado de Washington sin antecedentes penales conocidos.

Al parecer, llegó a Estados Unidos procedente de Afganistán en septiembre de 2021 en el marco de la Operación Aliados Bienvenidos. El objetivo del programa de la era de Biden era reasentar a miles de afganos que ayudaron a las fuerzas estadounidenses durante la guerra y temían represalias de las fuerzas talibanes, que tomaron el control de su patria tras la retirada de Estados Unidos.

Trump había dicho antes que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tenía la certeza de que el sospechoso detenido era un extranjero que entró en el país desde Afganistán, “un infierno en la Tierra”.

Calificó al sospechoso de “animal” y advirtió que el agresor pagaría el “precio más alto posible”.

Los dos soldados heridos, miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que permanecen en estado crítico, estaban en el desempeño de sus labores como parte de una “patrulla de alta visibilidad” en torno a las 2:15 p. m., hora del este, a pocas manzanas de la Casa Blanca.

open image in gallery Un afgano de 29 años es el principal sospechoso ( Mike Ryan )

El sospechoso dobló una esquina y les “tendió una emboscada”, explicó en rueda de prensa el subjefe de la Policía Metropolitana, Jeff Carroll, quien añadió que otros elementos de la Guardia Nacional sometieron al tirador tras un intercambio de disparos.

“Se trata de un tiroteo selectivo”, dijo la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, en la sesión informativa. Las autoridades creen que el tirador actuó solo.

“Esta atroz agresión fue un acto de maldad y un acto de odio y un acto de terror. Fue un crimen contra toda nuestra nación”, manifestó Trump en declaraciones el miércoles por la noche.

Y agregó: “Fue un crimen contra la humanidad. También estamos llenos de justa ira y feroz determinación”.

El presidente desplegó otros 500 efectivos de la Guardia Nacional en Washington D. C.