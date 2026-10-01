Ha*Ash se alía con Cristian Castro para contar historia romántica

Las hermanas Hanna Nicole y Ashley Grace Pérez Mosa del dúo mexico-estadounidense Ha(asterisk)Ash necesitaron más de una década para reunirse con Cristian Castro para una canción y lo lograron con “Antes que te cases”.

El tema compuesto por las hermanas junto con el colombiano Nabález y el puertorriqueño Yoel Henríquez está dedicado a quienes tienen un amor imposible. Aquellos que creían que habían olvidado sus sentimientos y, al enterarse de que esa persona se va a casar, se dan cuenta que el fuego no se ha apagado.

Cuando tenían canción lista, supieron que la voz indicada para contarla era Castro, quien las había invitado a participar en su concierto acústico “Primera Fila” hace 13 años interpretando “Te amaré más allá”.

“Necesitábamos un vocalista que pudiera cantar como solo Cristian canta”, dijo Hanna. “Era una canción con un reto vocal y nadie mejor que Cristian para salir a defender esta historia”.

El video, en el que hay una novia en el día de su boda, un pastel de varios pisos y Castro canta con esmoquin, lo grabaron los tres en Los Ángeles.

Ha(asterisk)Ash espera presentar su canción en su próxima gira por Latinoamérica titulada “No me hablen de amor”, que tendrá fechas para febrero en Centro y Sudamérica. En abril irán a Canadá y en mayo a Estados Unidos. Más adelante anunciarán las ciudades de México y España. Adelantaron que será una gira completamente diferente a la anterior.

“Nos emociona muchísimo poder seguir llevando la música en vivo, la bandera de México en alto a todos estos lugares”, dijo Hanna. “Con la gira pasada dimos 130 conciertos, entonces, fue una gira muy, muy importante para nosotras”.

Planean que su próximo álbum esté listo para ver la luz en febrero; será el noveno álbum de su carrera. Con una agenda tan ajetreada, es igualmente importante para ellas tener tiempo de reposo y recuperación.

“Creo que el ejercicio es algo que hacemos todos los días”, dijo Ashley.

“Y la familia. Creo que recargar (pila) es cuando estás en familia, cuando vas a tu casa, cuando de repente puedes preparar tu desayuno en tu cocina”, agregó Hannah.

Ashley miró incrédula cuando Hannah dijo que le gusta cocinar.

“Es horrible”, dijo. “Truena el huevo… ya luego se está quemando”, agregó entre risas.

Quizá la cocina no es su fuerte, pero sus canciones como “Perdón, perdón”, “No pasa nada”, “Odio amarte” y ”¿Qué hago yo?”, son un clásico del sentimiento absoluto que les encanta corear a sus fans, como en el concierto que tuvieron en el escenario principal del festival Tecate Emblema de este año.

“Un festival siempre es como un reto, porque no todo el mundo te va a ir a ver a ti”, dijo Ashley. “Pero es un ambiente divertido”.