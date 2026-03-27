Corte de EEUU revoca orden de pagar indemnización millonaria por expropiación de YPF. Milei celebra

Una corte de apelaciones de Nueva York revocó el viernes un fallo de primera instancia que obligaba a Argentina a indemnizar por más de 16.000 millones de dólares a antiguos accionistas de YPF por la expropiación de la petrolera en 2012, lo que fue celebrado por el presidente Javier Milei.

“Gracias a la gestión de Horacio Marín (presidente de YPF), al equipo de abogados y la Procuración del Tesoro, logramos que la Argentina tenga que evitar el pago", sostuvo el ultraliberal que llegó al poder a fines de 2023 durante el inicio de un acto oficial en Buenos Aires.

Milei arremetió contra el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) que hace más de una década dispuso la expropiación de la petrolera. "Como soy Milei lo voy a decir al estilo Milei: tuvimos que venir a arreglar lo que hizo el inútil imbécil de (el exministro de Economía Axel) Kicillof y la corrupta y presidiaria de Cristina Kirchner”, afirmó el presidente sobre la exmandataria, que desde 2025 cumple prisión domiciliaria a raíz de una condena a seis años de cárcel por corrupción.

En un fallo al que tuvo acceso The Associated Press, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito revocó la sentencia dictada en 2023 a favor de los demandantes en sus reclamos por "incumplimiento de contrato”.

“Consideramos que las demandas por daños y perjuicios por incumplimiento de contrato de los accionistas contra la República Argentina y la empresa no son admisibles con arreglo a la legislación argentina y que las demás demandas de los accionistas contra la República Argentina y la empresa carecen de fundamento”, dijeron los jueces en el fallo.

Según analistas argentinos que siguen el caso, los demandantes pueden apelar la decisión ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

En septiembre de 2023 la jueza estadounidense Loretta Preska había emitido una sentencia sobre el caso ordenando al gobierno del país sudamericano a pagar unos 16.100 millones de dólares a accionistas minoritarios de YPF a raíz de la controvertida nacionalización de la empresa energética más grande de Argentina.

Fernández decidió en 2012 expropiar una participación mayoritaria en la petrolera. El Congreso, entonces de mayoría oficialista, aprobó una ley por la que se expropiaba el 51% de las acciones de YPF al entonces accionista mayoritario, la empresa española Repsol, que años después recibió una compensación de 5.000 millones de dólares.

Pero los accionistas minoritarios Petersen Energía y Eton Park presentaron una demanda alegando que el gobierno había violado los estatutos de la empresa al no hacer una oferta por las acciones restantes de la compañía. Luego, Petersen le vendió al fondo Burford Capital el derecho a litigar.

YPF cotiza en la Bolsa de Nueva York, por lo que los demandantes pudieron entablar la querella ante un tribunal estadounidense.

La misma corte de apelaciones de Estados Unidos falló días atrás a favor de Argentina suspendiendo temporalmente el proceso de búsqueda de activos embargables que habían solicitado los litigantes.

YPF se ha convertido en un pilar de la economía. La petrolera está centrada en desarrollar la segunda reserva de gas no convencional del mundo que se encuentra en el yacimiento de Vaca Muerta, en la Patagonia argentina.