Compañero de piso acusado en conexión con asesinatos de estudiantes en Florida

Un exestudiante de la Universidad del Sur de Florida (USF) fue acusado de matar a su compañero de cuarto y a la novia de este —dos estudiantes de doctorado de Bangladesh que desaparecieron a principios de este mes—, informaron las autoridades el sábado.

Hisham Abugharbieh, de 26 años, enfrenta dos cargos de asesinato premeditado en primer grado con un arma por las muertes de Zamil Limon y Nahida Bristy, estudiantes de la USF, según la policía del condado Hillsborough.

Las autoridades hallaron los restos de Limon en el puente Howard Frankland el viernes por la mañana, pero Bristy sigue desaparecida, indicó el viernes el jefe policial Joseph Maurer del condado Hillsborough.

Abugharbieh, ciudadano de Estados Unidos nacido en el país, fue detenido inicialmente el viernes en la casa de su familia por cargos preliminares que incluyen traslado ilegal de un cadáver, no reportar una muerte, manipulación de pruebas, privación ilegítima de la libertad y agresión.

Los agentes se encontraron con Abugharbieh cuando respondieron a un reporte de violencia doméstica en la casa de su familia, justo al norte del campus, y pudieron poner a sus familiares a salvo. Pero luego él se atrincheró dentro y se negó a salir. Un equipo SWAT acudió —junto con un dron, un robot y negociadores de crisis— antes de que Abugharbieh saliera con las manos en alto, aparentemente sin llevar nada más que una toalla azul.

Limon y Bristy, ambos de 27 años, estaban considerando casarse, dijo un familiar. Desaparecieron del campus el 16 de abril. Limon fue visto por última vez en su casa, en un complejo de apartamentos fuera del campus donde vivía con Abugharbieh. Bristy, que vivía en el campus, fue vista por última vez una hora después en un edificio de ciencias del campus.

Se está realizando una autopsia a los restos para determinar la forma y la causa de la muerte de Limon, y se esperaba que esos resultados estuvieran listos el sábado por la mañana, señaló Maurer el viernes.

Abugharbieh había sido estudiante de la USF, pero no estaba inscrito actualmente. Los registros universitarios mostraron que asistió a la institución desde la primavera de 2021 hasta la primavera de 2023 y que cursó una licenciatura en Administración, declaró un portavoz de la universidad.

Limon estudiaba geografía, ciencias ambientales y políticas públicas, y Bristy estudiaba ingeniería química. Ella era egresada de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Noakhali. La institución, que escribió su apellido como Brishti, indicó en un comunicado el sábado que era candidata a doctorado y la describió como una estudiante talentosa y prometedora.

“Su repentina muerte nos ha entristecido profundamente a todos", indicó el vicerrector Mohammad Ismail. "La familia universitaria rinde un profundo respeto a su memoria. Al mismo tiempo, exigimos castigo para los involucrados en su muerte y compensación para la familia de la víctima”.

La búsqueda de Bristy continúa. Cualquier persona con información sobre su desaparición debe comunicarse con el departamento de policía del condado Hillsborough.

Abugharbieh tenía varios arrestos previos, informó la policía. Fue acusado de agresión y de allanamiento de una vivienda desocupada en septiembre de 2023, y de agresión en mayo de ese mismo año; ambos casos fueron clasificados en los registros judiciales como delitos menores.

Registros judiciales muestran que Abugharbieh ingresó a un programa de educación para infractores primerizos acusados de delitos menores. Completó el programa en 2024 y se retiraron los cargos. Una llamada telefónica a su abogado en ese caso no fue devuelta.

Los registros del Tribunal del condado también mostraron dos solicitudes de protección por violencia doméstica presentadas por un familiar en 2023. Un juez concedió una orden de restricción en un caso y denegó la otra solicitud. También fue acusado de infracciones de tránsito.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.