Colocan al líder escolar de Des Moines en licencia tras su arresto por agentes de inmigración

Las autoridades pusieron al líder del distrito escolar más grande de Iowa en licencia administrativa el sábado, un día después de que agentes federales de inmigración lo arrestaran diciendo que estaba en el país ilegalmente.

La junta escolar de Des Moines votó unánimemente para colocar al superintendente Ian Roberts en licencia con goce de sueldo durante una reunión especial de tres minutos. La junta declaró que Roberts no estaba disponible para desempeñar sus funciones en el distrito de 30.000 estudiantes y declaró que los funcionarios reevaluarán su estado después de obtener más información.

Después de la reunión, la presidenta de la junta escolar, Jackie Norris, leyó un comunicado, diciendo que la noticia del arresto de Roberts el viernes fue un "día impactante", pero señaló que los miembros de la junta aún no tenían todos los hechos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas indicó que los agentes detuvieron a Roberts porque estaba en el país ilegalmente, no tenía autorización para trabajar y estaba sujeto a una orden final de deportación emitida en 2024. Agentes de ICE detuvieron a Roberts mientras conducía un vehículo de la escuela y según la agencia Roberts huyó a un área boscosa antes de ser aprehendido con la ayuda de oficiales de la Patrulla Estatal de Iowa.

Fue retenido en la cárcel del condado de Woodbury en Sioux City, en el noroeste de Iowa, a unos 240 kilómetros (unas 150 millas) de Des Moines.

"Quiero ser clara, nadie aquí estaba al tanto de ningún problema de ciudadanía o inmigración que el doctor Roberts pudiera haber estado enfrentando", señaló Norris. "Las acusaciones que ICE ha hecho contra el doctor Roberts son muy serias, y las estamos tomando muy en serio".

Norris sostuvo que Roberts ha contratado a un bufete de abogados de Des Moines para que lo represente. El abogado Alfredo Parrish confirmó que su firma estaba representando a Roberts, pero se negó a comentar sobre su caso.

Norris también repitió que el distrito había realizado una verificación de antecedentes de Roberts antes de que fuera contratado, la cual no indicó ningún problema, y que él firmó un formulario afirmando que era ciudadano estadounidense. Una empresa que ayudó en la búsqueda de un superintendente en 2023 también contrató a otra firma para realizar "verificaciones exhaustivas de antecedentes penales, crediticios y de antecedentes" sobre Roberts que no indicaron ningún problema de ciudadanía, aseveró Norris.

También el sábado, el Departamento de Educación de Iowa emitió un comunicado diciendo que Roberts declaró que era ciudadano estadounidense cuando solicitó una licencia de administrador. El departamento apuntó que la Junta de Examinadores Educativos de Iowa realizó una verificación de antecedentes penales con autoridades estatales y federales antes de emitir una licencia.

El departamento expresó que está revisando los procedimientos de contratación del distrito de Des Moines para garantizar que las personas estén autorizadas para trabajar en Estados Unidos.

Roberts había dicho anteriormente que nació de padres inmigrantes de Guyana y pasó gran parte de su infancia en Brooklyn, Nueva York. Compitió en los Juegos Olímpicos de 2000 en atletismo para Guyana.

ICE dijo que ingresó a Estados Unidos con una visa de estudiante en 1999.

Un ex alto funcionario de la policía de Guyana recordó el sábado a Roberts como un corredor de media distancia que podría haber ascendido en las filas de la fuerza policial del país sudamericano si no hubiera emigrado a Estados Unidos hace décadas. El comisionado retirado de la Policía de Guyana, Paul Slowe, recordó que Roberts ingresó a la Policía después de graduarse del curso estándar de oficiales militares del país.

"Sirvió durante unos años y luego se fue. No fue despedido ni dado de baja deshonrosamente en absoluto; simplemente siguió adelante", dijo Slowe a The Associated Press. "Era un hombre bueno, prometedor y disciplinado".

El corresponsal Bert Wilkinson en Georgetown, Guyana, contribuyó con esta nota.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.