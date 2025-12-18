¿Qué lugar ocupará Mamdani en la lista de alcaldes de Nueva York?

Zohran Mamdani podrá reclamar múltiples primicias cuando se convierta en alcalde de Nueva York el 1 de enero.

Además de ser el primer musulmán y la primera persona de ascendencia surasiática elegida para el cargo, el demócrata también está a punto de hacer historia en la ciudad al ser el 112do alcalde, en lugar del 111ero, como esperaba. Esto se debe a un antiguo error en el registro que recientemente ha adquirido nueva atención.

“Estoy emocionado de ser cualquier alcalde”, dijo Mamdani a los periodistas el miércoles, tras enterarse del contratiempo en el conteo. Esto muestra lo complicada que puede ser la aritmética de la historia.

Paul Hortenstine, historiador independiente que explora la participación de los primeros alcaldes de Nueva York en la época de la esclavitud, notó recientemente que, en la lista de alcaldes del gobierno de la ciudad, ampliamente utilizada, se omitía un segundo mandato de Matthias Nicolls, una figura de los primeros años del dominio colonial inglés en Nueva York.

Nicolls fue listado como el sexto alcalde, de 1671 a 1672, pero no se mencionó su regreso al cargo dos años después. En el ínterin, su sucesor John Lawrence asumió el puesto, y luego fue derrocado por una invasión holandesa que implementó brevemente una forma distinta de gobierno colonial. Holanda cedió finalmente el área a cambio de otras concesiones, y el nuevo gobernador inglés volvió a nombrar a Nicolls a finales de 1674.

Otros alcaldes fueron contados varias veces si sirvieron en términos no consecutivos, por lo que Hortenstine sugirió que Nicolls recibiera el mismo trato. La corrección implicaría renumerar 350 años de alcaldes subsecuentes, desde William Dervall (quien se convertiría en el número 9) hasta el actual Eric Adams (quien sería el número 111).

“La numeración de los alcaldes es un tema fascinante que es mucho más difícil de lo que parece a primera vista”, dijo Hortenstine por teléfono.

Investigador del área de Washington, D.C., Hortenstine tiene su propia historia con los alcaldes de Nueva York: trabajó para la campaña de reelección de Michael Bloomberg en 2009. (Bloomberg, con tres mandatos consecutivos, sería el 109no si la lista se renumera).

Espera que el debate despierte interés en los primeros alcaldes y su implicación personal y política con la esclavitud.

Como señaló el historiador, un exfuncionario de la Biblioteca del Estado de Nueva York, el fallecido Peter Christoph, señaló el error de numeración de Nicholls en 1989. Esta vez, después de que el sitio de noticias local Gothamist abordara el aparente fallo en el conteo de alcaldes, el Departamento de Registros y Servicios de Información de la ciudad lo investigó.

En una publicación de blog hecha el 11 de diciembre, el archivista de la agencia, Michael Lorenzini, trazó meticulosamente un rastro de complejidades y lagunas en registros de siglos de antigüedad. Cuando la ciudad comenzó a imprimir listas de alcaldes anteriores a mediados del siglo XIX, el segundo mandato de Nicolls no se incluyó.

“Parece que el 1 de enero de 2026, el alcalde Mamdani debería ser el alcalde número 112”, escribió Lorenzini y añadió que “la numeración de los ‘alcaldes’ de la ciudad de Nueva York ha sido algo arbitraria e inconstante”.

En la lista no se enumera a los “burgomaestres”, que eran funcionarios similares a alcaldes que sirvieron en parejas durante algunos períodos del gobierno holandés. No hay registro de ningún líder entre los nativos norteamericanos que vivieron en el área durante miles de años antes de la colonización. Se menciona a algunos alcaldes interinos, pero no se les asignan números, excepto en una versión más oscura de la lista, alojada en un documento de 2015 en los archivos de la ciudad.

Además, incluso equiparar “alcaldes” es, hasta cierto punto, comparar manzanas y naranjas. El alcalde inicialmente gobernaba una ciudad de Nueva York que solo comprendía Manhattan, antes de que el Bronx, Brooklyn, Queens y Staten Island se añadieran a finales del siglo XIX.

Entonces, ¿qué tan importante es finalmente la lista numérica?

“En algunos aspectos, es una especie de ejercicio académico”, dijo Lorenzini por teléfono esta semana. “Pero creo que lo que me resulta interesante es que todavía tenemos estos registros, y la gente aún puede sumergirse en ellos y encontrar algo nuevo o algo sobre lo que discutir. La historia sigue viva”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.