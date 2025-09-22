Catedrático de West Point demanda a la academia por restricciones a la libertad de expresión

La Academia Militar de Estados Unidos en West Point prohíbe las opiniones de los profesores en el aula, así como algunos libros y cursos, en una serie de medidas que violan la Primera Enmienda, afirmó un profesor de derecho de la escuela militar en una demanda presentada el lunes que busca el estatus de acción colectiva.

Tim Bakken presentó la demanda en el tribunal federal de Manhattan y nombró a la escuela y a sus líderes como demandados. Dijo que quiere proteger la libertad de expresión y el derecho a la libertad de cátedra en una institución donde ha logrado grandes avances, a pesar de sus críticas públicas a la academia y al ejército de Estados Unidos.

Bakken también señaló en la demanda que tiene un contrato con una editorial para publicar un libro donde critica algunos aspectos de West Point y no quiere buscar la aprobación de la dirección de la escuela antes de su publicación porque “es muy probable que tal aprobación sea denegada”.

La demanda busca obtener el estatus de acción colectiva para los miembros del cuerpo docente civil de West Point, compuesto por más de 100 personas según cálculos, además de una orden judicial para detener las restricciones a la libertad de expresión, junto con una indemnización no especificada y el pago de honorarios legales.

En la demanda de Bakken se indica que la escuela comenzó a examinar el discurso del profesorado después de una orden ejecutiva emitida en enero por el presidente Donald Trump para “revisar cuidadosamente a los dirigentes, el programa de estudios y a los instructores de las Academias de Servicio de Estados Unidos y otras instituciones académicas de defensa”.

En febrero, la academia militar de West Point emitió una política que impide que los miembros del cuerpo docente usen la “afiliación o marca” de la escuela en relación con cualquier comentario o escrito público sin la aprobación de la academia, se indica en la demanda. También se establece que la política tenía como objetivo ” controlar, enfriar y suprimir el discurso del profesorado”.

En la demanda se señala que, en la primavera, la academia retiró libros de su biblioteca, eliminó palabras y frases de los programas de estudios de los miembros del cuerpo docente, eliminó cursos y especialidades y amenazó o castigó a los profesores por enseñar, hablar y escribir sin la aprobación previa de la escuela.

Durante el verano, la escuela eliminó la información sobre los libros publicados, artículos, ensayos y entradas de becas de los miembros del cuerpo docente de todas las páginas web que dichos miembros tienen en el sitio web de la academia, según la demanda. También ordenó a los instructores que no expresen opiniones en el aula.

“Como profesor de derecho, la incapacidad del demandante para expresar opiniones sobre el tema que se enseña es sofocante y afecta el proceso educativo”, se lee en la demanda. Asimismo, se añade que ya no podría expresar a los estudiantes si una opinión mayoritaria o disidente es persuasiva y por qué.

Hasta el momento, la academia militar no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Bakken, profesor civil de derecho que ha trabajado en el Departamento de Derecho y Filosofía de la academia durante los últimos 25 años, es el catedrático de la materia con más años de servicio en la historia de West Point y ha escrito libros, artículos y ensayos, además de presentarse en pódcasts, radio y televisión, se indica en la demanda.

Según la demanda, viajó con soldados estadounidenses a Kabul en 2007 durante la guerra en Afganistán y creó el Departamento de Derecho en la Academia Militar Nacional de ese país.

Busca el estatus de acción colectiva para el cuerpo docente de West Point y una orden judicial para detener las restricciones a la libertad de expresión.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.