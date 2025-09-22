Pamela Anderson marca tendencia entre mujeres sin maquillaje

Pamela Anderson no tiene nada en contra del maquillaje. Es solo que ya ha pasado por eso en sus años más jóvenes. Por eso ahora, a los 58 años, asiste a desfiles de moda y estrenos de cine con un rostro maravillosamente al natural.

Es un look, especialmente en el caso de mujeres mayores, que sirve para inquietar y desconcertar. ¿Perseguimos la juventud (y la relevancia) con un rostro lleno de maquillaje, o fomentamos una piel radiante y avanzamos sin maquillaje?

Anderson afirmó a Vogue antes de un reciente desfile al que asistió durante la Semana de la Moda de París: "No estoy tratando de ser la chica más bonita de la sala. Siento que es simplemente libertad. Es como un alivio".

Aquí en el mundo no famoso, ¿es igual de fácil y cómodo ir sin maquillaje? Algunos defensores del look, junto con expertos en estilo y belleza, opinan al respecto.

Ir sin maquillaje en el trabajo

Las mujeres, particularmente las mayores, no están abandonando el maquillaje de manera universal, pero Anderson, Alicia Keys y otras celebridades que han mostrado públicamente sus rostros al natural ciertamente han inspirado a algunas a dejarlo de lado.

Sin embargo, las mujeres trabajadoras reconocen las dificultades de hacerlo en el trabajo, especialmente en espacios de trabajo tradicionales y menos creativos.

Deborah Borg, jefa de recursos humanos de una empresa con inclinación creativa que cuenta con aproximadamente 25.000 empleados, comentó: "Todavía creo que hay cierta política asociada con ello. Más en torno a sentirse y verse pulida".

Dijo que ha visto a más mujeres llegar al trabajo sin maquillaje desde el COVID, y cree que la pandemia alteró significativamente la dinámica laboral.

Borg, de 49 años, dejó de usar maquillaje hace cuatro años, salvo por un ocasional toque de su audaz y característico lápiz labial rojo. En Dalya, una acogedora tienda de ropa en el moderno barrio de Soho en Nueva York, se prestó como modelo para demostrar cómo hacer que la piel al natural brille y cómo usar la vestimenta y los accesorios para acentuar el look.

Preparación de la piel para un estilo de vida sin maquillaje

La maquilladora Rebecca Robles aconsejó a Borg y a otras personas con piel madura pensar en la hidratación al elegir productos para aprovechar al máximo sus rostros al natural.

Robles recomienda una rutina de cinco pasos para el día laboral: un limpiador suave; un suero de vitamina C para iluminar y mitigar las líneas finas; un humectante con protección solar; un protector solar de amplio espectro por separado para un impulso adicional (no olvides aplicarlo en las orejas); y un bálsamo labial brillante para un poco de pulido adicional.

¿Sin máscara de pestañas? No hay problema. Usa un rizador de pestañas para dar un poco de vida a los ojos, dijo Robles. Y cepilla suavemente las cejas para completar el look.

Robles sugiere encontrar productos con ácido hialurónico y ceramidas, y siempre aplicar los productos para el cuidado de la piel hacia arriba. Minimiza los tirones y estiramientos en la piel.

"Cuando tu piel está radiante, algo realmente divertido de tener en cuenta es que la luz se refleja en esa humedad de la piel y puede ayudar a difuminar cualquier línea fina o poros dilatados. Así que es un ganar-ganar", dijo Robles.

Aconsejó que cada producto debe reposar durante un minuto o dos antes de aplicar el siguiente paso.

Borg enfatizó la facilidad de su rutina matutina desde que dejó de usar maquillaje. Solía ​​pasar unos 30 minutos solo en maquillaje. Ahora, se arregla el cabello y el rostro en la mitad de ese tiempo.

Hacer que el color en la ropa resalte

Natalie Tincher, estilista personal y fundadora de Bu Style, elogió a Anderson, Keys y otras celebridades que han prescindido del maquillaje tanto públicamente como en las redes sociales.

"Se ven hermosas y están tan seguras en su persona natural y en quienes son que siento que realmente están dando un ejemplo para todas nosotras, las mujeres, para decir: 'Oye, ¿qué estoy ocultando? No tengo que hacer eso. Puedo elegir si quiero ir sin maquillaje, con maquillaje mínimo, o con un look glamuroso completo. Puedo tener esas opciones'", dijo.

Para sus clientas que van sin maquillaje, utiliza un enfoque de tres puntas.

Primero, con la ropa, "usa mucho color. Lo llamo nuestro filtro", dijo Tincher.

En segundo lugar, juega con la textura; determina cómo se reflejará la luz. "Así que si tienes algo más mate, eso va a crear una iluminación más suave en ti. Si tienes más seda satinada, como por ejemplo una blusa, va a ser más como un rayo láser", dijo.

No olvides los accesorios. Tincher dijo que toques adicionales como pines de solapa, aretes y collares pueden proporcionar un acabado pulido, especialmente si ese pulido aún se espera en el trabajo. Un estilo considerado puede contrarrestar los juicios sobre ir sin maquillaje, dijo.

"Piensa en tu atuendo como el panorama general. Cuando entras, ¿cuál es la declaración que está haciendo? No se trata solo de una parte de ti, es toda tu presencia en una habitación", dijo.

Otras que dejaron el maquillaje y por qué

Colleen Gehoski Steinman, que vive cerca de Lansing, Michigan, recientemente cambió de una carrera en relaciones públicas y recaudación de fondos a la costura profesional. Durante la pandemia, dejó de teñirse el cabello y luego dejó de usar maquillaje la mayor parte del tiempo.

Pero a los 59 años, no es estricta al respecto si va a estar en una iluminación que la deslavará.

"Esta es quien realmente somos, y puedes ser hermosa tal como eres", dijo Steinman.

En Carolina del Sur, Cate Chapman administra una tienda de bagels y vende sus natillas caseras en mercados de agricultores en el área de Greenville. De adolescente, estaba completamente a favor del maquillaje, pero ha estado felizmente libre de él desde principios de la década de 1990.

"Simplemente pensé, por un lado, el maquillaje es caro", dijo Chapman, de 57 años. "Ponérselo lleva tiempo. Como mujer, gano menos, y mis compañeros masculinos no tienen que gastar en esto. No es justo. Se siente que es algo que te exigen, y no está bien".

El maquillaje, dijo, "se sentía como una prisión". Dejó de usarlo gradualmente, dejando primero la base. Pero aún así, no está por encima de aplicar un poco de máscara de pestañas en ocasiones especiales.

"Si lo disfrutas, hazlo", dijo Chapman. "Pero si sientes que eres esclava de ello, déjalo ir".

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.