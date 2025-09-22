Putin anuncia que Rusia cumplirá los límites de pacto de armas nucleares por un año más

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que Moscú se adherirá a los límites de armas nucleares por un año más después de que expire un pacto nuclear con Estados Unidos en febrero.

El Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, o Nuevo START, es el último acuerdo de control de armas que queda entre Rusia y Estados Unidos.

En una reunión con miembros del Consejo de Seguridad de Rusia, Putin manifestó que poner fin al pacto tendría consecuencias negativas para la estabilidad global.

Putin señaló que Rusia esperaría que Estados Unidos siga el ejemplo de Moscú y también respete los límites del tratado.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.