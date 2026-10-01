Según un nuevo informe, un hombre de Nueva York fue confundido con uno de los acusados en una demanda por una presunta violación grupal contra estudiantes de la Universidad de Cornell, un error que desató una ola de acoso contra su familia.

El 26 de septiembre, Victoria Ingalls recibió una demanda de 101 páginas en la que figuraba el nombre de su hijo, Matthew Ingalls, como uno de los siete estudiantes de Cornell acusados por una exalumna de haberla drogado, violado y agredido en una fraternidad en octubre de 2024, según informó The Free Press. La demanda civil fue presentada a principios de septiembre por una mujer identificada como NN (ningún nombre), después de que el caso adquiriera repercusión nacional.

Sin embargo, los documentos habían llegado a la persona equivocada. El hijo de Victoria Ingalls, un sargento de 23 años del Cuerpo de Marines, nunca estudió en una universidad de la Ivy League. Por algún motivo, la notificación judicial fue entregada al Matthew Ingalls equivocado y la dirección de su madre, en el norte del estado de Nueva York, quedó registrada por error en el expediente.

Un portavoz de Camp Lejeune, la base de Carolina del Norte donde está destinado el hijo de Ingalls, confirmó que la notificación judicial se entregó a la persona equivocada. Por su parte, un abogado del bufete que representa a NN explicó a The Free Press que trabajan con el tribunal para corregir el error y notificar al “Matthew Ingalls correcto”, quien figura en la demanda civil por su presunta participación en la agresión, aunque no enfrenta cargos penales y ni él ni su abogado se pronunciaron hasta ahora sobre el caso.

open image in gallery Según un nuevo informe, un hombre de Nueva York fue identificado por error como uno de los acusados en una demanda por una presunta violación grupal contra estudiantes de la Universidad de Cornell ( Getty )

Sin embargo, a raíz de la confusión, Victoria Ingalls asegura que su familia fue blanco de una oleada de acoso en internet. Según relató, usuarios difundieron datos personales de sus familiares, incluidos números de teléfono y direcciones, y algunos de ellos recibieron mensajes amenazantes.

“Hazle un favor al mundo y suicídate”, decía uno de los mensajes. Otro contenía una amenaza sexual explícita.

“Mi familia ha sido aterrorizada, amenazada y acosada”, declaró Ingalls al medio. “Me asombra la forma en que se comporta la gente”.

“No puedo creer que alguien busque a una persona en internet, consiga su número de teléfono y empiece a enviarle mensajes o llamarla para decirle semejantes barbaridades”, añadió. “Ni siquiera sabes si encontraste a la persona correcta. Estás creando más víctimas”.

“No puedes atacar a alguien al azar solo porque tenga el mismo nombre”, insistió.

Ingalls aseguró que comprende la indignación que generó el caso y que siente “compasión por la víctima y por todo lo que ha tenido que pasar”. Sin embargo, dejó claro qué espera ahora su familia: “Lo único que queremos es que nos dejen en paz”.

The Independent se puso en contacto con Rheingold Giuffra Ruffo Plotkin & Hellman LLP, el bufete que representa a NN, para solicitar comentarios.

open image in gallery NN alegó en su demanda civil que varios estudiantes la presionaron para que consumiera drogas y la agredieron sexualmente en una fraternidad de Cornell en 2024 ( AP Photo/Heather Ainsworth )

El caso se remonta a noviembre de 2024, cuando una estudiante de Cornell denunció ante la policía del campus que varios hombres la habían drogado y agredido sexualmente el mes anterior en la casa de la fraternidad Chi Phi, en Ithaca, Nueva York. Tras la denuncia, la universidad suspendió de forma temporal a los estudiantes acusados mientras investigaba lo ocurrido.

Ese mismo mes, la fiscalía del condado de Tompkins revisó la investigación de la policía universitaria y decidió no presentar cargos penales al considerar que las pruebas disponibles no justificaban iniciar un proceso judicial.

En enero de 2025, la estudiante, identificada en los documentos judiciales como NN, presentó una denuncia ante la coordinadora del Título IX de Cornell. A partir de entonces, la universidad llevó a cabo una serie de audiencias.

El 16 de septiembre, NN demandó a Cornell, a la fraternidad y a siete hombres a quienes acusó de agresión sexual. Doce días después, la fiscalía anunció que reabriría la investigación para determinar si correspondía presentar cargos penales, tras citar nuevas acusaciones que, según explicó, no formaban parte de la denuncia original. Hasta el momento, no se realizaron arrestos.

Los abogados de al menos tres de los hombres negaron públicamente que sus clientes hubieran cometido algún delito, mientras que los demás acusados no hicieron declaraciones.

Traducción de Leticia Zampedri