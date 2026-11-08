Trump y su Departamento de Justicia desafían a demócratas listos para investigar

El presidente Donald Trump y su Departamento de Justicia están adoptando una postura combativa frente a los demócratas tras sus victorias en las elecciones intermedias, lo que anticipa un conflicto intenso a medida que los legisladores preparan pesquisas agresivas sobre el poder ejecutivo el próximo año.

Trump marcó el tono al declarar en redes sociales que las solicitudes de investigación que ya han presentado los demócratas son “extorsión al más alto nivel, y deberían rendir cuentas”. El secretario de Justicia, Todd Blanche, coincidió con el presidente republicano al señalar que son posibles indagaciones penales contra demócratas.

“No se les permite simplemente ir por ahí amenazando a miembros actuales del gobierno, ir por ahí amenazando a empresas, y eso es lo que preocupa enormemente al presidente Trump, y con razón”, dijo Blanche, al tiempo que él y los demócratas del Congreso aparecían en los programas dominicales de noticias para hablar de las repercusiones de las elecciones de la semana pasada.

El representante Robert Garcia, que está en posición de presidir la poderosa Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes en el próximo Congreso, prepara investigaciones sobre lo que él llama la “familia criminal Trump”. Aseguró que los demócratas no se dejarán intimidar.

“Se acabaron los días en que no respondíamos”, sostuvo Garcia, demócrata por California.

La retórica temprana prepara el terreno para un enfrentamiento que probablemente definirá los dos años restantes de Trump en el cargo y pondrá a prueba el poder del Congreso para poner límites a la Casa Blanca. Cerca de 7 de cada 10 votantes a nivel nacional consideran que el Congreso no está haciendo lo suficiente para proporcionar controles y contrapesos a la presidencia, según The AP Voter Poll, una encuesta a más de 100.000 votantes de mitad de mandato.

Los demócratas han dejado claro que el juicio político es una opción.

“Si hay personas que han estado ‘estafando al pueblo estadounidense, perjudicando al pueblo estadounidense o robándole al pueblo estadounidense, entonces deben rendir cuentas de una manera coherente con el papel del Congreso, constitucionalmente”, afirmó el líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, de Nueva York.

A algunos demócratas les preocupa excederse

Pero la avalancha de pesquisas también es una fuente de tensión para los demócratas, y muchos advierten que cumplir su promesa central a los votantes —medidas para bajar el costo de vida— debe tener prioridad.

Algunos temen que sus contundentes victorias del martes, que les han dado mayorías holgadas en la Cámara de Representantes y el Senado, resulten efímeras si el conflicto con Trump define la agenda.

El senador electo Adam Hamilton, el primer demócrata elegido para la cámara por Kansas en 94 años, expresó escepticismo sobre el juicio político y señaló que su campaña se centró en intentar unir a la gente. Dijo que no quiere que los próximos dos años se dediquen a “dividir aún más a nuestro país”.

“No me interesa tanto el juicio político como establecer límites”, agregó Hamilton. Aun así, indicó que entiende que algunas investigaciones son necesarias y que los demócratas “tienen que mirar lo que ha pasado en Washington”.

El senador Bernie Sanders, un independiente de Vermont que se alinea con los demócratas, dijo que quiere que Trump rinda cuentas, pero advirtió que el tiempo es limitado.

“No podemos pasar todo nuestro tiempo investigando a Trump", subrayó Sanders. "Tenemos que defender a las familias trabajadoras, marcar una diferencia real en sus vidas”.

Jeffries pone en duda trabajar con Stephen Miller

A Jeffries, que está a punto de convertirse en el primer presidente negro de la Cámara de Representantes del país, le preguntaron la noche electoral sobre las perspectivas de trabajar con Trump. Dijo que estará dispuesto a trabajar con el otro lado del pasillo “cuando y donde sea posible” para lograr resultados reales.

Jeffries criticó el domingo la elección de Trump de su asesor de larga data Stephen Miller para suceder a Susie Wiles como jefe de gabinete; lo calificó de “una elección terrible” y puso en duda la posibilidad de trabajar con él.

“No va a haber una oportunidad, ciertamente, de trabajar con Stephen Miller y lo que él representa", afirmó Jeffries. "Y estamos comprometidos a responder con firmeza contra el extremismo que puedan intentar seguir desatando sobre el pueblo estadounidense”.

Demócratas de todo el espectro ideológico han criticado el nombramiento de Miller, arquitecto de la maquinaria de deportaciones masivas de Trump, que se convirtió en un tema en las elecciones de mitad de mandato. A nivel nacional, cerca de 6 de cada 10 votantes consideraron que las medidas del gobierno en materia de control migratorio habían “ido demasiado lejos”, según The AP Voter Poll.

Jeffries también dijo que apoya una resolución pendiente del representante Thomas Massie, republicano por Kentucky, para someter a juicio político al secretario de Defensa Pete Hegseth. Jeffries indicó que los demócratas la discutirán cuando regresen al Capitolio esta semana. “Hegseth tiene que irse”, expresó.

“Estoy totalmente a favor de la resolución sobre Hegseth”, comentó Jeffries.

En un video, Hegseth desestimó el impulso del juicio político al decir que se trata “sólo de la política de destrucción personal”. Afirmó que “conmigo no va a funcionar”.

Nuevos senadores expresan escepticismo sobre Schumer

Al menos dos nuevos senadores demócratas entrantes expresaron el domingo algunas reservas sobre el líder demócrata Chuck Schumer, de quien se espera que sea reelegido en su cargo tras conducir a su partido de vuelta a la mayoría.

Hamilton aseveró que le ha dicho a Schumer, que actualmente se postula sin oposición, que no pretende faltarle al respeto, pero que el neoyorquino es una figura polarizante en Kansas y que Hamilton busca a alguien menos divisivo.

“Lo que yo buscaría es un líder que pueda liderar desde el centro, alguien que pueda unir a republicanos y demócratas", explicó Hamilton. "Se siente como si fuera un momento para ideas frescas y nuevas y para alguien que pueda unirnos en lugar de dividirnos”.

Hamilton dijo que quiere conocer mejor a los otros senadores demócratas antes de hacer cualquier recomendación.

El senador electo Abdul El-Sayed, de Michigan, a quien Schumer no respaldó en las primarias demócratas, comentó que se había comprometido con el senador Chris Van Hollen, pero reconoció que el demócrata de Maryland no parece estar postulándose para el cargo.

El-Sayed añadió que él y Schumer, quien destinó 67 millones de dólares a la campaña de El-Sayed para la elección general, “encontraron la manera de trabajar juntos” después de las primarias.

“La pregunta para mí es: ¿quién quiere ser el líder que se asegure de que cumplamos con el mandato que acabamos de recibir?”, planteó El-Sayed.

Blanche fue entrevistado en “Fox News Sunday” y en el programa “State of the Union” de CNN. Garcia también estuvo en CNN; Jeffries habló en “This Week” de la cadena ABC; Hamilton y Sanders aparecieron en CNN y NBC; y El-Sayed participó en ABC.

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Las periodistas de The Associated Press Mary Clare Jalonick y Lisa Mascaro, en Washington, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.